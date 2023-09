Pena màxima per a l’home que va matar una discapacitada a Adrall

La localitat d’Adrall (RàdioSeu)

L’Audiència d’Alacant ha condemnat a presó permanent revisable un home que l’any 2020, quan residia a Adrall, va assassinar una dona discapacitada després d’haver entrat a casa seva amb la intenció de robar-li diners. La sentència s’ha conegut ara després que l’acusat ja havia estat reconegut culpable en un primer judici, però es va ordenar la repetició de la vista. Ara, s’ha confirmat que se li aplica la pena màxima prevista al codi penal espanyol.

Segons ha publicat el diari Segre, de fonts judicials, els fets es van produir el 14 de juny de 2020, quan d’acord amb el que recull el veredicte l’home i la seva dona, que en aquell moment vivien a l’Alt Urgell, es van desplaçar fins a Benidorm (Marina Baixa) amb la intenció d’apropiar-se dels diners d’una dona de 57 anys que patia focomèlia -no tenia braços ni cames- i amb qui havien establert amistat. Prèviament, els acusats havien aprofitat aquesta confiança per a instal·lar a la casa de la víctima, sense el seu coneixement, una càmera de vigilància amb la qual van aconseguir descobrir la contrasenya de la caixa forta que tenia.

El dia dels fets, la parella va tornar a Benidorm en dos cotxes diferents i l’home va entrar a la casa de la dona discapacitada. Llavors, va mantenir una forta discussió amb ella i finalment va colpejar-la per l’esquena amb un objecte contundent que la va deixar inconscient. També segons la sentència, després el delinqüent va bolcar-li la cadira de rodes, cosa que va acabar provocant la mort per ofegament. Al cap de poques setmanes, l’agost de 2020, els dos sospitosos van ser detinguts per la Policia Nacional a Jaca, al Pirineu aragonès.

En la repetició del judici, s’ha confirmat la condemna de presó permanent revisable per a l’home per un delicte d’assassinat amb traïdoria, a més de tres anys més per descobriment i revelació de secrets en concurs amb un robatori amb força en casa habitada. De la seva part, la seva dona ha estat condemnada a tres anys pel delicte de descobriment de secrets i a sis mesos més pel delicte d’encobriment, perquè quan es va assabentar de la mort no va comunicar-ho a les autoritats. Tot i això, en aquesta segona vista a ella se li ha retirat la condemna permanent, perquè l’Audiència considera que no va estar implicada directament en l’homicidi.