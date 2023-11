Pels camins de “La vaca cega” (el Ripollès)

Panoràmica de Sant Joan de les Abadesses (Viquipèdia)

El poble de Sant Joan de les Abadesses (Ripollès) combina passeig urbà i natura d’una manera adequada. Per això, l’anomenada Ruta de les Fonts de la població situada al nord de Catalunya és recomanable per a aquelles persones amb ganes de fer una caminada tranquil·la i sense complicacions. A més a més, permet descobrir anècdotes com el punt on Maragall va escriure “La vaca cega”.

La ruta de Sant Joan de les Abadesses passa per les fonts més emblemàtiques del municipi del Ripollès. Totes aquestes es troben als voltants del nucli urbà, però algunes s’emplacen en àrees un pèl més apartades. La primera aturada de la ruta és a la font de la Puda, un sortidor d’aigües sulfuroses. Com a curiositat, aquesta font va ser molt freqüentada durant la dècada del 1840, ja que s’utilitzava amb finalitats medicinals.

En segon lloc, la font del Prat, vora el torrent de les Mentides, també és un altre punt de visita obligada. Per a arribar-hi, els senderistes han de baixar unes escales situades al peu de Camí Rial, al costat de l’ermita de la Mare de Déu del Prat.

La més coneguda, però, és la font del Cubilar. És la seu de diversos actes de la Festa Major i és el punt on el poeta Joan Maragall va escriure “La vaca cega”, fet que es commemora amb un monòlit de pedra amb el text del poema. La font es troba just darrera de la casa.

La font dels Vermells s’ha establert més recentment com un punt de pícnic -està condicionada amb taules i bancs-, cosa que l’habilita com a lloc per a fer una petita aturada. Aquest era un els passejos més habituals dels santjoanins de les primeres dècades del segle XX, ja que es tractava d’un tram il·luminat.

Abans de marxar, els visitants poden completar la vista amb dues fonts més. La del Cucut, situada a la pista forestal que porta al mas de Les Llances i al municipi de Vallfogona del Ripollès, i la del Poi, que es troba al capdevall del passeig de la Plana i que suposa un excel·lent mirador sobre el riu Ter i la Serra Cavallera.





Per lamalla.cat