L’epidermòlisi ampul·lar és una malaltia rara i genètica que afecta la pell i les mucoses (Getty images)

La malaltia de la pell de papallona, coneguda mèdicament com a epidermòlisi ampul·lar (EA), és una malaltia rara i genètica que afecta la pell i les mucoses. Es caracteritza per una extrema fragilitat de la pell, que fa que qualsevol mínim fregament o pressió provoqui butllofes i ferides doloroses, similar a les ales delicades d’una papallona, d’aquí el seu nom.

La malaltia és causada per mutacions genètiques que afecten els gens responsables de la producció de proteïnes essencials per a la cohesió de les capes de la pell, com el col·lagen i la queratina. Aquesta malaltia es pot transmetre hereditàriament o aparèixer per mutacions espontànies.





Hi ha diversos tipus principals d’epidermòlisi ampul·lar:

Simple : Les butllofes es formen a la capa més superficial de la pell i poden curar sense deixar cicatrius.





Juncional : Afecta les capes més profundes de la pell i pot causar complicacions greus.





Distròfica : Provoca cicatrius severes i pot afectar òrgans interns en els casos més greus.





Síndrome de Kindler: Una forma més rara que combina característiques dels altres tipus.





Els símptomes varien segons el tipus i la gravetat de la malaltia, però poden incloure:

Aparició de butllofes doloroses amb qualsevol contacte mínim.





Fragilitat extrema de la pell.





Cicatrius i deformacions.





Problemes en les ungles i dents.





Dificultat per a menjar si la boca i l'esòfag estan afectats.





Actualment, no hi ha una cura definitiva per a l’epidermòlisi ampul·lar, però els tractaments se centren a alleujar els símptomes i millorar la qualitat de vida del pacient. Alguns d’aquests són: