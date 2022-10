Pedro Sánchez demana el suport del PS a la seva candidatura per a presidir la Internacional Socialista

El president i el secretari d’organització del Partit Socialdemòcrata, Pere López i Pere Baró respectivament, han assistit al Congrés Europeu Socialista que s’ha celebrat a Berlin aquests divendres i dissabte. En el marc d’aquest han pogut mantenir diferents reunions i contactes, entre els quals destaca la del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el primer ministre portuguès, António Costa. El primer ha demanat el suport de la formació política andorrana a la seva candidatura per a presidir la Internacional Socialista.

Un dels temes més tractats en aquesta trobada de líders socialdemòcrates europeus ha estat la situació de crisi energètica actual. En aquest sentit, s’ha assenyalat la necessitat de ser més autònoms a nivell energètic, i d’apostar, d’una banda, per l’aprofitament de recursos i energies renovables, i, de l’altra, fomentar l’estalvi entre els grans consumidors, com poden ser les administracions i els equipaments públics. Així, López ha destacat que els socialdemòcrates han defensat que “no és just” que ara es faci pagar les conseqüències de la manca d’acció dels governs dels darrers anys a les classes més febles “o els que ja ho estan passant més malament”, com justament està passant a Andorra.

Pel que fa a les trobades bilaterals, López ha recordat, en el seu encontre amb Pedro Sánchez, la reunió que van mantenir a Andorra en el marc de la Cimera Iberoamericana i han repassat qüestions d’interès bilateral. En relació a la candidatura de Sánchez a presidir la Internacional Socialista, el líder socialdemòcrata andorrà ha assenyalat la voluntat de l’espanyol “d’obrir una nova etapa, recuperar alguns dels països europeus que els darrers anys han deixat aquesta organització, i encarar una nova etapa amb més unió i força”. López i Baró també han parlat d’aquesta candidatura, que s’haurà d’escollir en la reunió que la Internacional Socialista celebrarà del 24 al 27 de novembre propers a Madrid, amb el secretari d’organització del PSOE i persona de confiança del president espanyol, Santos Cerdán.

D’altra banda, els líders socialdemòcrates andorrans també s’han reunit amb el primer ministre portuguès, António Costa, a qui han agraït la decisió llargament reivindicada pel PS de reforçar la presència diplomàtica lusitana al Principat i la imminent obertura del consolat general a Andorra. Segons López, “serà molt beneficiós per a la comunitat portuguesa que viu a Andorra pels molts temes polítics que els darrers anys s’han encallat”, i que van des de qüestions vinculades a prestacions de seguretat social fins a l’ensenyança del portuguès passant per “un diàleg polític de més nivell” que alhora contribueixi a l’avançament de totes aquestes qüestions.

En el marc d’aquest Congrés Socialista Europeu, López i Baró s’han trobat amb la presidenta del grup parlamentari socialdemòcrata al Parlament Europeu, Iratxe Garcia. López ha aprofitat per a demanar el suport d’aquest grup a la petició que s’ha fet des d’Andorra per a formar part del grup d’amistat que conformen els països membres de l’EFTA.

López ha explicat que quan la carta del Consell General arribi a la presidenta del parlament europeu, Roberta Metsola, aquesta plantejarà la demanda als portaveus dels grups parlamentaris, com fan en molts parlaments, i és en aquest sentit que ha demanat el suport de Garcia a la petició.

En aquest mateix àmbit, el president del Partit Socialdemòcrata d’Andorra ha pogut parlar amb el vicepresident del grup parlamentari socialdemòcrata europeu, Eric Andrieu, que en la legislatura passada era membre del grup d’amistat entre Andorra i el parlament europeu. Conjuntament han seguit les qüestions polítiques vinculades a les negociacions del Principat en relació a la Unió Europea.

De l’estat d’aquestes negociacions, López i Baró han tingut l’oportunitat de parlar-ne amb Ignacio Sánchez Amor, eurodiputat representant del grup socialdemòcrata a la comissió en la què es tracta l’acord d’associació amb la UE d’Andorra, Mònaco i San Marino.

Finalment, els socialdemòcrates andorrans han mantingut una trobada amb el president del grup parlamentari socialista al Congrés dels Diputats espanyol, Patxi López. Amb ell han tractat sobre la comissió d’investigació que s’està creant en relació a la coneguda com Operació Catalunya i les hipotètiques actuacions que va fer el ministeri de l’Interior i la policia espanyola amb afectació a les activitats bancàries i financeres d’Andorra.

En definitiva, han estat unes “intenses jornades, dos dies molt profitosos”, ha remarcat Pere López, assenyalant que el Congrés dels Socialistes Europeus “ha estat un èxit” i en el qual s’ha valorat com a “molt positiva” la situació política de la socialdemocràcia europea, especialment després que l’SDP alemany hagi recuperat el govern d’aquesta potència mundial econòmica amfitriona de la trobada. “És un reforç per a la família socialdemòcrata europea”, ha asseverat l’andorrà, “que compta amb un nombre important de primers ministres avui en dia”.