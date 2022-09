Cerques una nova decoració per a la paret? Recobreix-la amb pedra seca, cosa que li donarà un toc rústic i clàssic a la teva llar. Aquest tipus de decoració és molt conegut a les Illes Balears, on s’utilitzava pedra natural, fent murs perfectes de manera artesanal. En l’actualitat, s’usa pedra artificial per a revestir aquestes parets. Una pedra que sembla autèntica.

La pedra artificial té grans avantatges respecte a la pedra natural. És més resistent, ja que s’utilitza fibra de vidre com a matèria primera, cosa que també augmenta la durabilitat.

D’altra banda, el material és impermeable i resistent al vent, així que aguanta com a façana exterior. El preu, encara que sigui més elevat que el de les rajoles, és menor al de la pedra natural. Depenent de la marca, l’empresa i el model, el preu oscil·la entre 50 i 100 euros el metre quadrat.

Un altre avantatge és la seva fàcil col·locació i la seva versatilitat, ja que es pot instal·lar sobre parets de formigó, fusta i pladur. A més, té poc fons, així que et treu pocs metres a les habitacions. De fet, alguns models es dobleguen i fins i tot fan corbes. Finalment, hi ha diferents textures per a triar, amb acabats i colors de tota mena.

L’ús de la pedra artificial té algun desavantatge. El més gran és que és més difícil de trobar i de veure mostres del treball. D’altra banda, encara que està molt encertat, no és exactament igual a la pedra natural.

A més, hi ha poques empreses que els facin de la forma correcta. Hi ha algunes imitacions de poliuretà o plàstic en grans magatzems, però són de mala qualitat i no tenen el mateix realisme que el que està fet amb fibra de vidre.

Aquests panells són fàcils de col·locar, sempre que es tinguin coneixements bàsics de bricolatge. Generalment, s’ancoren a la paret amb caragols amb tacs, s’emplena amb massilla, i es retoquen les cantonades perquè quedi perfecte.

Per vivirhogar.republica.com