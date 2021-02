Peces de tall alt i baix

Us donem alguns consells sobre moda i estilisme perquè aprengueu a escollir els talls de la roba que millor us senten segons la vostra morfologia, és a dir, depenent de si sou altes o baixes, per aconseguir lluir la vostra millor imatge.

El tall alt a la cintura

• Pantaló recte: el pantaló o el texà de tall alt recte és ideal per a les noies baixetes perquè evita trencar la silueta i permet, si és bastant llarg, fins i tot amagar uns talons de vertigen.

• Pantaló de campana: està indicat principalment per a les altes. Les baixetes han d’evitar-lo, encara que portin sabates de taló, ja que eixampla la silueta.

• Pantaló de tub: és ideal per a les noies que tenen una silueta estilitzada.

• Shorts: perfectes per a les noies altes i les de cames primes.

• Faldilla: és apta per a totes les dones, fins i tot per a les que tenen una mica de cul o de cuixa, ja que el tall alt fa semblar més prima.

El tall baix al maluc

El tall baix és difícil que quedi bé, perquè ressalta el greix localitzat, però sempre ho podeu dissimular amb una túnica, una brusa o un top solt per sobre.

Per Tot Sant Cugat