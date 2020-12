PCR o TMA negativa per als turistes de països sense comveni sanitari que pernoctin més de tres nits

El consell de ministres ha aprovat el Decret que regula l’accés als allotjaments turístics durant la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2. El decret s’emmarca en la voluntat de assegurar el Principat com una destinació segura tant per als residents com per als turistes que s’hi desplacin durant la temporada d’hivern.

Així doncs, aquest Decret se suma a d’altres mesures de prevenció específiques per al sector, com ara el cribratge massiu al personal dels allotjaments turístics, hoteleria, restauració i comerç.

El text aprovat aquest dimecres, ha exposat Martínez Benazet, estableix l’obligació de presentar una prova diagnòstica PCR o TMA negativa –realitzada en les 72 hores prèvies a l’arribada al Principat– a tots els turistes que pernoctin durant tres nits o més al país. En queden exempts els menors de sis anys; els residents a Espanya, França o Portugal; els provinents de zones catalogades com a “països verds” al llistat elaborat pel Centre Europeu de Control i Prevenció de Malalties; i els provinents de països que duguin a terme un rati de test per població igual o superior a les 5.000 proves setmanals/100.000 habitants amb una taxa de positivitat inferior al 9%.

Per la seva banda, les agències de viatge, operadors turístics, companyies de transports i demés agents que comercialitzin serveis turístics estan obligats a informar als clients d’aquesta necessitat per accedir al Principat.