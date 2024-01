Pauses actives i aliats antiestrès per a mantenir el benestar a la feina

Fer pauses a la feina és un bon aliat antiestrès (AMIC)

M’atreveixo a afirmar que, per sort, cada vegada més persones s’interessen per incrementar el seu benestar a la feina. Ha costat, però sembla que ens hem adonat que passar tantes hores en la mateixa posició i acumular tant estrès, un dia i un altre i un altre, acaba passant factura, tant en l’àmbit físic com mental. Cuidant les condicions de la nostra jornada laboral, no només ens trobarem millor, sinó que serem més productives, estarem més felices i ens sentirem més motivades. Et suggerim que comencis incorporant pauses actives al teu dia i alguns aliats antiestrès.

Pauses actives: cos ON, malestar OFF

Molts treballs requereixen que estiguem enfront de l’ordinador hores i hores. Això pot provocar-nos dolors musculars, especialment a les cervicals i les lumbars, però també pateixen les espatlles, la zona mitjana de l’esquena i la zona del gluti, a conseqüència d’estar tantes hores assegudes. Així mateix, apareixen molèsties articulars de fer servir el ratolí, fatiga ocular i fins a problemes circulatoris.

Per a prevenir-ho, l’ideal és que realitzis pauses actives. Com explica Sara Álvarez, co-fundadora i creadora de la metodologia RETO48, “no estem dissenyats per a quedar-nos asseguts tot el dia. Ser éssers sedentaris no està en els nostres gens i tampoc és útil per a la nostra creativitat i productivitat. Aixecar-se durant uns minuts i fer que la nostra sang flueixi i arribi una mica més d’oxigen al cervell és una part necessària del dia a dia a la feina”.

Pots fer un petit passeig, fer estiraments, moviments que millorin la mobilitat articular com a cercles amb els braços, girs de cintura, etc. I si tens una mica d’intimitat (per exemple, si teletreballes) fins i tot pots posar música i ballar. Això també t’ajudarà a alliberar endorfines i millorarà el teu estat d’ànim.





Relaxa’t i respira

Sara Álvarez també recomana realitzar “exercicis de concentració plena en la respiració, ja que l’estrès és un enemic silenciós que activa el sistema nerviós autònom simpàtic (el de l’alerta), provocant un augment de la pressió arterial, de la freqüència cardíaca i dels nivells de cortisol de manera constant. Parar per a respirar és la clau per a recuperar la claredat d’idees, la concentració i aconseguir una completa oxigenació.”





Si no estàs habituada, algunes tècniques que pots utilitzar són:

– Parar atenció en la teva respiració, ja sigui enfocant-te en les fosses nasals, en el pit o en l’abdomen.

– Fer un escaneig corporal del cap als peus, buscant àrees de tensió o incomoditat per a relaxar-les.

– Tècnica de la respiració 4-7-8: Inhalar durant 4 segons, mantenir la respiració durant 7 segons i exhalar durant 8 segons.





Per bellezactiva.com