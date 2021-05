Paula Segura, d’Olesa de Montserrat, guanya el Premi a la Millor Història AMIC-Ficcions 2021

La tretzena edició del concurs literari AMIC-Ficcions ha anunciat ja els seus guanyadors. Els finalistes i professors han seguit l’acte de lliurament de premis de la 13a edició a través de la plataforma Zoom a causa de la situació excepcional per la crisi del coronavirus. En total, els tres actes han estat seguits per més de 400 alumnes, professors i familiars.

L’esdeveniment, l’últim de tres actes que s’han organitzat – Illes Balears, País Valencià i Catalunya – ha comptat amb la participació especial d’Ester Franquesa, directora general de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya; José Ignacio López Susí, director general de Política Lingüística del Gobierno de Aragón”; Oriol Magrinyà, director de l’Editorial Barcino, un dels projectes de la Fundació Carulla i Ramon Grau, president de l’AMIC.

De les 200 històries finalistes, el Premi a la Millor Història AMIC-Ficcions 2021, guardonat amb un iPhone, ha caigut en mans del grup Paula, integrat per Paula Segura Cáliz de l’Escola Daina Isard d’ Olesa de Montserrat, pel seu relat “El llibre de la meva vida”. El jurat, format per experts dins del món literari i cultural, ha considerat que la història mereixia el primer premi “per una narrativa potent amb descripcions precises i commovedores que es resolen amb mestria i sense diàlegs. Aquest conte és una petita obra d’art que cal llegir diverses vegades per gaudir-la i descobrir, en cada lectura, una nova pinzellada d’emocions”.

La Segona Millor Història AMIC-Ficcions 2021 ha estat per Mireia De Zoysa Caja del grup mireia.dezoysa, de l’IES Alexandre de Riquer (Institut de Calaf), per l’obra, per l’obra “De dins” que el jurat ha considerat que té “Una prosa elegant, que beu alhora de bones lectures clàssiques i d’un lirisme contingut i eficaç, destinat sens dubte a dotar de fermesa literària un imaginari gairebé surrealista, fantasiós, que sap mirar, com els bons escriptors, a l’altra banda del mirall. Una prosa que conquista”.

Mentre que, el 1r Premi Especial Ciutat de Barcelona ha estat per Joan Portals Bonich de l’IES Jaume Balmes de Barcelona, pel seu relat “Rèquiem d’un escriptor frustrat” per “una història que combina tocs d’humor a través d’uns diàlegs i al·lusions al lector ben elaborades narrades en primera persona, i per una trama àgil i atractiva que manté l’atenció del lector fins al final”. També hi ha hagut un 2n Premi Especial Ciutat de Barcelona per Marta Sarrias Timoner del Col·legi Canigó de Barcelona, pel seu relat amb l’inici “La faula”, “per un molt bon relat que et transporta de ple a l’època narrada. Una història d’amor que emociona al lector i permet viure, juntament amb els personatges, la seva evolució personal. Concloent amb un final preciós, el qual aconsegueix commocionar-te”.

En l’àmbit global, el Premi a la Millor Història del País Valencià ha estat per Alexandre Flores Burillo, William Foggin Roca i Pablo Pérez Urquizu de l’IES Ramón Cid de Benicarló amb el seu relat “Memento mori” del qual el jurat ha destacat que “el text transita a cavall entre les històries policíaques i les llegendes més sòrdides carregades d’enigmes. Fa una molt bona mixtura entre el suspens i el misteri i ha sabut descriure amb bona ploma el sabor de la por”. El Premi a la Millor Història de les Illes Balears, ha estat per Belén Colmenero Rodríguez de l’IES Joan Ramis i Ramis de Maó, amb el seu relat “Invencibles “pel bon control dels temps, per la capacitat de transportar-te en el context espaciotemporal del relat, per la seva forma de presentar els personatges a través de detalls i accions significatives i pel poder reivindicatiu de la història”. El Premi a la Millor Història d’Aragó ha estat per Bruno Aguilar de l’IES La Llitera de Tamarit de Llitera, amb el seu relat “Llac entre muntanyes” que el jurat l’ha descrit com una “escriptura fluida i amb un punt d’ironia en els diàlegs que fa la lectura còmoda i lleugera mentre endinsa al lector, sense que se n’adoni, en una rocambolesca relació entre els personatges humans i animals protagonistes de la història”.

Per últim, enguany s’ha ampliat el reconeixement al professorat per províncies. El premi al Professor/a més motivador de Barcelona ha estat per Helena Ruiz Solano de l’Escola La Salut Sabadell. La Professora més motivadora de Girona ha sigut Olga Tribuleix de l’IES de La Jonquera, la professora més motivadora de Lleida ha sigut Montse Segarra de l’IES Canigó d’Almacelles i el premi a la professora més motivadora de Tarragona ha estat per Maria Llevat de l’IES de l’Arboç.

Finalment, d’entre aquests quatre s’ha premiat a la Professor/a més motivador de Catalunya, que ha estat per Helena Ruiz Solano de l’Escola La Salut Sabadell.

A l’acte també s’ha volgut premiar la feina del professorat d’Aragó. El premi al professor més motivador d’Aragó ha quedat empatat de forma ex aequo per Germán Ferrer de l’IES La Llitera de Tamarit de La Llitera i Pepa Nogués de l’IES Matarraña de Vall-de-roures.

Parlaments de l’acte d’entrega de premis

En l’acte ha intervingut Ester Franquesa, directora general de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, que s’ha adreçat als alumnes per remarcar que “després de participar en aquest concurs sou més rics expressant-vos, teniu més imaginació i esteu més preparats per interpretar el món. Aquest concurs el que fa també és impregnar de ganes de llegir i escriure per sempre. Jo aposto amb AMIC-Ficcions per la literatura com a instrument social que ens fa més lliures i tolerants i, per tant, més feliços”.

També l’esdeveniment ha comptat amb el parlament de Ramon Grau, president de l’AMIC, que ha agraït a totes les parts que fan possible AMIC-Ficcions. Valorant positivament l’alt grau d’implicació i participació, tot i la situació excepcional provocada per la crisi de la Covid-19. Subratllant que la iniciativa aporta “joventut, creativitat, escriptura, lectura, talent i treball en equip, valors que l’AMIC vol preservar i seguir potenciant”.

Els premis territorials

També s’han repartit els premis territorials, que han estat guardonats amb uns auriculars sense fils, i s’han distribuït de la següent forma:

– El Premi Territorial de la Catalunya Central per Paula Moreno López i Núria Pérez Morales de l’Ave María Col·legi de Manresa pel seu relat “Pàgines vermelles”, d’entre 11 alumnes finalistes.

– El Premi Territorial de Terres de l’Ebre per Gea Franch Conde, Maria González Rojas i Mireia Tomas Zafra de l’Institut de Tecnificació d’Amposta pel seu relat “Hymne À L’Amour”, d’entre 3 finalistes.

– El Premi Territorial Anoia per Úrsula Suñé Rodríguez del Col·legi Apiària de Piera pel seu relat “La noia dels ulls vermells”, d’entre 8 finalistes.

– El Premi Territorial Penedès per Iris Gonzalez Cruces i Emma Martín Guasch de Vedruna El Carme – Sant Elies de Vilafranca del Penedès pel seu relat “Un últim sospir”, d’entre 20 alumnes finalistes.

– El Premi Territorial de Lleida per Pau Ortiz Rúbies de l’IES Josep Lladonosa de Lleida pel seu relat “La porta del final del passadís”, d’entre 10 alumnes finalistes.

– El Premi Territorial del Vallès Oriental per Erola Rodó Coll de l’Escola Pia de Granollers pel seu relat “L’últim viatge” , d’entre 13 alumnes finalistes.

– El Premi Territorial Barcelonès per Roger Morales Marimon del Col·legi Maristes Champagnat de Badalona pel seu relat “El gran cendrer”, d’entre 24 alumnes del Barcelonès.

– El Premi Territorial Girona ha quedat empatat de forma ex aequo per dos grups. D’una banda, ha estat guardonat Èlia Gou Casadellà i Jordina Gussinyer Casas de CCE Montessori – Palau de Girona pel seu relat “Cartes al buit”. I, d’altra banda, ha estat premiat Istar Palacios Lloveras, Mariam Harb Marcó i Marta Sunyer Giménez de CCE Montessori – Palau de Girona pel seu relat “Les ombres del Raval”, d’entre 19 alumnes finalistes.

– El Premi Territorial Empordà també ha tingut doble premiat. D’una banda, s’ha endut el guardó el grup integrat per Lidia Sierra Bataller, Gedder Daniela Varela, Alvarado i Paula Bautista Masferrer de l’Escola Cor de Maria La Bisbal de l’Empordà amb el seu relat “La Faula”. D’altra banda, Jordi Carreras Serra de l’Escola Vedruna de Palamós també ha sigut premiat amb el seu relat “Sincerament, Dora”, d’entre 28 alumnes finalistes.

– El Premi Territorial Maresme per Marina Oromí Noms, Noelia García López i Jana Vallcorba i Rivas dels Salesians de Mataró amb el seu relat “Crims de tinta”, d’entre 24 alumnes finalistes.

– El Premi Territorial Baix Llobregat per Yamelia Díaz Mínguez, Manel Garcia Perez i Ainoa Castillo Espinoza de l’IES Ribera Baixa d’El Prat de Llobregat amb el seu relat amb l’inici ”l’assassí que estimava els llibres”, d’entre 16 alumnes finalistes.

– El Premi Territorial Tarragona ha quedat guardonat de forma ex aequo per dos grups. D’una banda, per Martina Mestre Aran i Silvia García-Arroba Romero de l’Escola Puigcerver de Reus amb el seu relat “Paraules d’un somriure”. D’altra banda, per Ariadna Munuera Llort de l’IES Lluís Domènech i Montaner de Reus amb el seu relat “innocent”, d’entre 23 alumnes finalistes.

– El Premi Territorial Vallès Occidental per Paula Felices Gallardo i Laia Uyà Caba de l’Escola La Salut Sabadell de Sabadell amb el seu relat amb l’inici “l’assassí que estimava els llibres”, d’entre 24 alumnes finalistes.

– El Premi Territorial d’Osona per Júlia Fontserè Homs de l’IES Cirviànum de Torelló amb el seu relat “Memòries d’una alzina”, d’entre 8 finalistes.

Dades de participació d’AMIC-Ficcions 2020-2021

El concurs literari juvenil AMIC-Ficcions, l’aventura de crear històries, va tancar la tretzena edició el passat 29 de març amb una participació de 2.973 alumnes registrats de 223 centres educatius diferents. Aquests joves, d’entre 14 i 18 anys, provenen de Catalunya (2.134), País Valencià (527), les Illes Balears (232), Aragó (75), Andorra (3), i Catalunya Nord (2).

De les més de 1.270 històries publicades en la dotzena edició d’AMIC-Ficcions, el jurat, format per persones vinculades al món literari i de l’educació, va seleccionar 200 grups finalistes: 128 de Catalunya i Catalunya Nord (216 joves), 41 del País Valencià (57 nois i noies), 27 de les Illes Balears (35 alumnes), 4 grups d’Aragó (7 alumnes).

Organitza AMIC, compromís amb l’educació

L’AMIC, Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació, representa a més de quatre-centes setanta publicacions en paper i digitals fortament arrelades arreu del territori, que conjuntament arriben a una tirada en premsa escrita en paper de més d’1.200.000 exemplars, mentre que en digital superen els 14.000.000 d’usuaris únics mensuals.