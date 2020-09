Patxi Leiva versiona l’himne amb motiu del dia de Meritxell i en record dels afectats per la Covid-19

El Patxi Leiva ha preparat una versió de l’himne d’Andorra amb motiu del Dia de Meritxell i en record dels afectats per la Covid-19.

El músic assegura que la versió s’ha fet “amb tot el respecte i amor”, i la dedica especialment als padrins “que sempre seran amb nosaltres”.

A més de recordar que la cançó original està escrita per Juan Benlloch i Vivó i composada per Enric Marfany Bons i que es va adoptar com a himne nacional de manera oficial l’any 1921, Leiva explica que la versió l’ha fet “en memòria de les víctimes per la pandèmia i de tots els andorrans i andorranes que formem part de “la nova normalitat”, amb cos, ànima o esperit“.