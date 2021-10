Patrimoni Cultural participa en el simposi internacional de les festes del foc del solstici del Pirineu

Una delegació del departament de Patrimoni Cultural del Ministeri de Cultura i Esports, encapçalada per la directora, Isabel de la Parte, ha participat aquesta setmana al simposi internacional ‘Festes del foc del solstici als Pirineus’. La trobada, que se celebrat a Sant Julià de Cerdanyola de manera presencial i telemàtica, té com a objectiu posar en valor la investigació, la divulgació i la transmissió del Patrimoni Cultural Immaterial de les Falles, Haros i Brandons més enllà de les fronteres territorials.

El simposi vol fer aflorar el coneixement local i internacional mitjançant la recerca i els estudis entorn les festes del foc dels solsticis als Pirineus. Investigació i divulgació transfronterera per sumar esforços, arguments i fer més forta la representació a la Llista del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.

Isabel de la Parte ha participat en la conferència inaugural que ha fet balanç dels quasi 6 anys de la candidatura per part de la declaració de la UNESCO. També han participat en la trobada representants de la Taula Nacional de Fallaires d’Andorra.

El certamen gira al voltant de 4 àmbits que aborden l’organització i gestió territorial de les Falles, Haros i Brandons, la transmissió i estratègies de salvaguarda, els reptes de la gestió cultural al territori pirinenc i/o també la transferència i divulgació del patrimoni amb la presentació d’entitats, museus, llibres i publicacions relacionades.

Mitjançant ponències, comunicacions i taules rodones s’han exposat temes diversos com per exemple els nous actors, protocols, models i recursos organitzatius, així com noves eines per fer front a problemàtiques vinculades a la COVID, la repercussió als mitjans de comunicació, la sostenibilitat i futur de les festes, etc.

El simposi clou aquest divendres amb l’espectacle ‘Els focs del solstici del Pirineu’ del Ballet Contemporani de Catalunya.

Projecte Europeu

El dia 1 de desembre del 2015, la UNESCO va incorporar les Festes del Foc del Solstici d’Estiu als Pirineus a la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. La candidatura multinacional va ser liderada per Andorra i es van reconèixer les festes de 63 pobles d’Andorra, Espanya i França.

El projecte Prometheus sorgeix del reconeixement internacional de les festes del foc i vol potenciar el patrimoni comú dels tres estats mitjançant a col·laboració i la innovació transfronterera realitzades des de les institucions, els centres de recerca i les universitats. El projecte es desenvolupa dins el marc del programa Interreg POCTEFA (2014-2020) i està cofinançat pel fons FEDER des de la Comunitat de Treball dels Pirineus.