Patrick Pelegrina aconsegueix un nou rècord d’Andorra a l’Open internacional de Catalunya

Nou rècord d’Andorra per a la natació andorrana. Patrick Pelegrina ha assolit aquest cap de setmana una nova millor marca nacional dels 100 metres esquena després d’aturar el cronòmetre en el 59,43″. D’aquesta manera, Pelegrina millora en 7 centèsimes el temps d’Aleix Férriz que ostentava fins ara el rècord absolut des del març de 2021. La marca ha arribat en el marc de l’Open Internacional de Catalunya que es disputa a Terrassa on una delegació andorrana està participant, a més dels nedadors del Principat que hi estan prenent part amb els seus respectius clubs del país veí del sud.
Arlet Laya, nou rècord d’Andorra de 15 anys
En aquest sentit, una de les nedadores participants ha estat Arlet Laya que ha assolit un nou rècord d’Andorra de 15 anys en la distància dels 50m esquena. La jove esportista andorrana ha assolit un temps de 32,10″ millorant així en més de dues dècimes la marca anterior d’Anna Isal (32,35″) vigent des de 2019.
L’Open Internacional de Catalunya arribarà al seu punt final aquest diumenge amb les darreres proves dels andorrans.