Patrick Pelegrina, 21è en 100 m estils al Campionat d’Europa d’Otopeni, Romania

Patrick Pelegrina, Alfonso Maltrana i Bernat Lomero a Romania (FAN)

Cinquena jornada i final del torneig per a la delegació andorrana en el Campionat d’Europa de piscina curta que finalitza aquest diumenge, dia 10 de desembre, en el Complex Aquàtic d’Otopeni, a 10 quilòmetres al nord de Bucarest, la capital de Romania.

Alfonso Maltrana, director tècnic de la FAN ha fet balanç de participació: “Tot i que hem acabat, sense cap rècord i amb una única marca personal, hem d’estar satisfets del rendiment en un campionat, que malgrat la seva entitat, per a nosaltres representava un torneig preparatori. A la majoria de les proves, ens hem quedat molt a prop dels objectius i és evident que la lluita per a la progressió contínua”, destaca Maltrana. “Si són ambiciosos, que ho són, no els queda una altra opció que continuar treballant per a rebaixar les marques”.

A primera hora Patrick Pelegrina ha estat desqualificat en la prova de 50 m braça. Ha acabat amb un temps de 27,80.

Patrick també ha nedat la prova de 100 m estils on ha fet un 56,46 a poc més de 2/100 de la seva millor marca i rècord d’Andorra de 56,19; assolida el 5 de novembre a la ciutat de Manresa, per tant, ha nedat molt a prop del seu rècord i ha igualat el ritme de les darreres setmanes.

Pel que fa al seu rendiment, el pot haver perjudicat nedar per un carrer lateral, dels 10 que n’hi havia, “en una sèrie preliminar molt ràpida on competien campions del món i campions olímpics amb objectius, de moment, diferents dels nostres. Les conseqüències psicològiques de nedar sèries com aquesta són devastadors sobre la condició anímica del competidor per la sensació de llunyania, distància i frustració durant tot el recorregut i sense importar el que empenyis i t’esforcis”.

Maltrana assenyala que “és una sensació tan desagradable i dura, que literalment t’expulsa del context de la carrera, et desconcentra i t’allunya de la teva lluita individual. Potser en una sèrie una mica menys exigent, hauria trobat aquest extra de motivació per a afavorir un altre ritme de prova que li hagués permès rebaixar algunes dècimes més”.

Pel que fa a la classificació ha acabat en el 21è lloc, a poc més d’un segon d’accedir a les semifinals.

Bernat Lomero, s’ha classificat en la 40 a posició a la prova de 100 m lliures. Ha fet 50,99 que és la seva millor marca dels dos darrers anys. A Kazan en va fer 50,79; però des de llavors no havia nedat en un temps similar en piscina de 25 m. Ha nedat a bon ritme i potser no ha clavat el temps dels viratges que en general han estat una mica llargs i han limitat una mica, els seus esforços. “També estem molt contents amb aquest resultat que fa justícia sobre el temps inusual en la prova de 100 m papallona de la primera jornada”, ha dit per a acabar, Maltrana.

Els atletes Absoluts de la Federació Andorrana de Natació (FAN), aquesta temporada, han aplicat revulsius en la manera com han considerat necessari. Alguns han canviat de club i altres intenten assimilar nous esquemes tècnics, amb l’objectiu principal de nedar més de pressa. Tots han començat la temporada a un ritme que fa pensar que hi haurà una lluita interessant, campionat a campionat, per a assolir les fites més ambicioses, indiquen des de la FAN.