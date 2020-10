Títol: Patria

Durada: 60

Temàtica: Drama

Direcció: Aitor Gabilondo

Intèrprets: Elena Irureta, Ane Gabarain, Susana Abaitua

Temporades: 1 Capítols: 8

Sinòpsi:

Pàtria és l’adaptació televisiva de la novel·la homònima escrita per Fernando Aramburu. La trama relata l’impacte que el conflicte basc té sobre les dues cares de la moneda i com la gent estàndard viu en el context del conflicte en el seu dia a dia. D’una banda, la història d’aquells que van ser assotats per ETA i per altra banda, aquells que tenen algun tipus de relació personal amb ells.

La ficció narra les conseqüències del terrorisme a través de dues famílies que un dia van ser inseparables i que representen les dues cares d’aquesta moneda. Encara que de diferent classe social, Bittori i Miren solien ser les millors amigues, però la seva relació canvia per sempre després que Txato, el marit de Bittori i empresari basc, sigui assassinat a la porta de casa seva. A partir d’aquest dia, la vida de la seva dona Bittori i els seus fills fa un gir complet. Bittori trenca la relació amb la seva amiga Mirin, el fill és militant d’ETA.

A partir d’aquest moment, les dues famílies han de fer front a el dol i a les contradiccions morals alhora que les seves vides segueixen amb circumstàncies que determinen el seu futur. El dia que ETA anuncia la fi de la violència, Bittori, ara establerta a Donosti, decideix tornar a la que un dia va ser la seva ciutat. Allà ja no se sent com a casa, però necessita alterar la vida de la que va ser la seva amiga, que també ha passat el seu propi dol després del que ha passat amb Txato.