Patir, ressorgir i guanyar: Càceres 70 – BC Andorra 82

Imatge del partit Càceres – BC Andorra (ATV)

El primer quart del partit disputat al Multiusos Ciudad de Cáceres ha estat del pitjor que s’ha vist aquesta temporada a la lliga LEB Or per part del BC Andorra. 7 pilotes perdudes, poc encert exterior amb només 1 de 6 en triples i massa concessions en defensa han convertit aquest període en un mal sol per als tricolors. El Càceres ha arribat a tenir un avantatge d’11 punts i han acabat el primer quart amb un 22 a 13 (+9 per als locals). Uns 10 primers minuts realment mediocres per la qualitat que atresoren els andorrans.

Però, quina màgia té el bàsquet… Com poden variar les coses en un tres i no res. A l’inici del segon quart ja s’ha vist que el partit canviava de rumb amb un BC Andorra més ferm en defensa, més encertat en atac, un Càceres menys efectiu i, d’aquesta manera, escurçant distàncies fins al punt, fins i tot, d’avançar-se en el lluminós. En aquests 10 minuts els de Natxo Lezcano han fet un parcial de 7 a 23 al seu favor, tenint un màxim avantatge de 10 punts. I això que, els del Principat, no han estat precisos des dels tirs lliures i els àrbitres semblaven estar de carnaval a Rio de Janeiro. En acabar aquest segon episodi un triple dels extremenys ha deixat el marcador 29 a 36. Res a veure amb el que han patit els tricolors una estona abans.

Amb un +7 per al BC Andorra començava el tercer quart i no ho ha fet no massa bé. Ha estat un mal inici, però que s’ha reconduït força ràpid, perquè després d’una reacció del Càceres, els del Principat han tornat a posar en marxa el Google Maps per a retrobar el bon camí. En aquest tercer període han arribat a tenir un +16 al seu favor. Així, aquest quart acabava amb un 44 a 57 i un coixí de 13 punts de diferència.

I, al darrer quart, festival de triples d’un i altre costat. De fet, els locals bàsicament s’alimentaven de llançaments de tres punts per a no deixar marxar al BC Andorra, però és que els Tamarros també replicaven des de l’exterior i, d’aquesta manera, les diferències es mantenien. Bé, s’han mantingut fins als darrers quatre minuts ja que havent tingut un +18, els extremenys han retallat una mica el resultat. Però aquest conjunt conduït per Natxo Lezcano sap plantar cara a les adversitats. Ha sabut aturar la reacció local per a acabar l’últim quart i, per tant, segellar l’encontre amb un 70 a 82 (+12).

S’ha de destacar en el partit d’aquest divendres les aportacions d’Andric amb 21 punts i d’un Maric que cada cop s’assembla més a la seva millor versió. I, un cop, superat l’examen d’avui davant del Càceres, seria interessant fer una crida a l’afició de cara al pròxim matx. Possiblement EL MATX de la temporada. El proper partit de lliga serà al pavelló del Govern, el dissabte 4 de març, contra el líder, el Palència. Aquest dia, el pavelló hauria der ser una bombonera, però, més de “gasssss” que no pas de dolç (entenguis l’acudit).