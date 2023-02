Pateix un accident de trànsit i acaba detingut en donar positiu per alcoholèmia

Un aparell de control d’alcoholèmia (iStock)

Ahir dimecres 15 de febrer, a les 19:45 hores, la Policia rebia un avís indicant que s’acabava de produir un accident de circulació i que, aquest, havia tingut lloc al punt quilomètric 12,950 de la carretera general número 2, a la parròquia de Canillo.

Es tractava d’un accident amb només un turisme implicat, un Jeep Compass, amb matrícula espanyola. El conductor i la passatgera, no residents, de 37 i 29 anys, respectivament, van resultar ferits. La Policia va sotmetre el conductor a una prova d’alcoholèmia i, aquest, va donar un resultat positiu superior a 0’80 gls, sent detingut i, per tant, passa a disposició judicial.