Passo de tu!

Quan ens diuen aquesta frase directament a la cara, ens queda clar que no som la preferència de l’altra part. Però quan no és el cas, quan ens diuen que volen estar amb nosaltres però la seva conducta és totalment incoherent amb les seves paraules, què fem, insistir per a veure si hi ha algun error o marxar?

Indubtablement que l´opció encertada és marxar perquè aquesta persona no ens està valorant com ens mereixem. Igualment, també pot ser que no estiguem en els seus plans de vida actual, aleshores, som nosaltres a no acostar-nos i mantenir la distància. Així mateix, ho explicaré d’una altra manera perquè quedi més clar, la incoherència conductual és la clau per a entendre el comportament de l’ésser humà perquè ens comportem de dues maneres, racionalment o impulsivament. Quan ho fem de la primera manera, els pensaments i les conductes van en la mateixa línia, és un comportament predictible i objectiu per a tothom.

Ens mostrem tal qual som, transparents, però quan ho fem de la segona manera, és un comportament desorgarnitzat, no hi ha cap relació entre les paraules i les conductes. Ara, moltes vegades aquesta forma de comportar-se amaga una forma de protecció, la persona és incapaç de dir que no perquè és massa emocional i es deixa endur per les sensacions del moment, sense pensar en que la conducta ha de seguir les paraules, sinó, es queda en no res. Aquesta protecció l’utilitza per afrontar la realitat, la distorsiona cap al seu interès, però en contrapartida ha de mentir per a tenir certa credibilitat.

Ha de defensar la contradicció que produeixen les seves paraules ja què una vegada acabada l’eufòria no té cap motivació per a dur-les a terme. Segurament que ens ha dit: Un dia d´aquests et truco – tinc moltes ganes d’estar amb tu – Hem de quedar per a sopar – etc. Són frases fetes a mida i què serveixen per a qualsevol ocasió i quan arriba el moment ens contesta: Ups, tinc molta feina! – He de netejar la casa! – Porto una setmana de bojos i vull descansar! etc.

També podeu seguir-me a https://www.facebook.com/elbachirri