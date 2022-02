Passaports Covid i moltes ganes de ballar: així s’ha viscut la reobertura de les discoteques

Torna a obrir l’oci nocturn des de l’anunci del seu tancament el passat novembre. A part del passaport Covid, Salut ha plantejat dues fórmules possibles: mascareta en interiors sense test d’antígens, o bé sense mascareta a la pista de ball però amb antígens negatiu.

Els locals d’oci nocturn han pogut tornar a obrir després que els tanquessin el passat novembre. Ho poden fer ara, a diferència d’abans, amb aforament complet i sense cap restricció d’horari. L’únic que ens recorda que seguim en pandèmia és l’ús del certificat Covid per tal de poder-hi accedir, que sembla que serà necessari almenys per un temps.

També ho són els tests d’antígens. Aquesta és la mesura que han adoptat les discoteques de la capital, que opten per demanar-lo i que així no s’hagi de dur mascareta a la pista de ball. Tot i això, hi havia molts que no se n’havien assabentat i han hagut de girar cua.

Un primer tanteig per als locals d’oci nocturn que els servirà també per veure si finalment podrien acabar adoptant l’altra fórmula possible que planteja Salut: que no s’hagi de presentar test d’antígens, però que sigui obligatòria la mascareta a l’interior.