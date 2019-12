Els comuns d’Andorra la Vella i la Massana ja han constituït juntament amb el Govern la comissió de treball per convocar el concurs per a la concessió del telefèric al pic de Carroi. Es preveu que en una segona fase pugui connectar amb les pistes de Pal.

La cònsol major d’Andorra la Vella ha anunciat que ben aviat es convocarà el concurs per a la concessió del telefèric del pic de Carroi a l’empresa que presenti la millor proposta. S’ha creat una comissió formada pels cònsols d’Andorra la Vella i la Massana i el cap de Govern que ja treballa en el plec de bases. S’espera que el projecte sigui declarat d’interès nacional.

Conxita Marsol defensa que el mirador serà un gran atractiu de país i subratlla que no tindrà cap cost per a l’administració. “Al contrari, cobrarem un cànon per tenir concessionada una part de l’espai públic”, assegura, tot avançant que després de presentar les propostes a concurs s’exposaran perquè els ciutadans puguin fer les al·legacions que considerin.

Tot i que es preveu que en una segona fase el telefèric pugui connectar amb Pal convertint la capital en peu de pista l’oposició creu que el projecte no té sentit si no es garanteix abans aquesta connexió. Dolors Carmona no entèn que es faci si fos només per pujar al pic de Carroi.

Se n’ha parlat en l’últim consell de comú del mandat que ha aprovat subvencions esportives per valor de 400.000 euros. El pressupost del comú es va tancar a final de setembre amb un superàvit de 61.000 euros. L’oposició s’ha queixat de falta de previsió en les obres de l’entorn on s’havia de fer The Cloud després que s’hi hagin injectat 177.000 euros més.