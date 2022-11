Pas endavant per a reconèixer les professions titulades de traductor i d’intèrpret

L’Executiu d’Andorra ha aprovat el Projecte de llei de la professió de traductor i intèrpret, i traductor i intèrpret jurat, i de creació del Col·legi Oficial de Traductors i Intèrprets, i Traductors i Intèrprets Jurats d’Andorra (Cotija). Aquest text reconeix la importància d’aquestes activitats mitjançant una llei que regula d’una manera integral i sistemàtica els aspectes inherents a l’exercici de les professions titulades de traductor i d’intèrpret, reconeixent-les com a indispensables en qualsevol societat democràtica, tant en l’àmbit privat com en el públic.

L’activitat de traductor o intèrpret consisteix a traduir, respectivament, per escrit o oralment, amb exactitud i integritat, principalment a partir d’un altre idioma cap al català o subsidiàriament del català cap a un altre idioma, o entre idiomes diferents, qualsevol document del qual es necessiti una traducció oficial certificada en el cas dels traductors jurats i qualsevol prestació lingüística oral, exercint les diverses formes d’interpretació (simultània, consecutiva o a cau d’orella), de què es necessiti una interpretació oficial certificada, en el cas dels intèrprets jurats.

En el cas, dels traductors i intèrprets jurats es destaca també el seu paper en la traducció de documents oficials, així com per a interpretar davant dels tribunals, de la policia o de les autoritats administratives per a assolir l’efectivitat dels drets i les llibertats fonamentals.

En aquest sentit, del Projecte de llei es destaca la garantia en aquestes activitats del principi de llibertat, independència i lliure i lleial competència. S’estableix també que la incorporació al Cotija és preceptiva per a tots els professionals que exerceixin la traducció i interpretació, ja sigui jurada o no.