Pas endavant per a l’ampliació del carrer Dr. Vilanova, a Andorra la Vella

La reforma integral del carrer Dr. Vilanova, a Andorra la Vella, comença a prendre forma. El Consell de Comú ha aprovat, aquest dimarts, una transferència de crèdit de 150.000 euros per a afrontar l’enderroc de l’edifici de l’antiga plaça de braus i poder, així, iniciar els treballs d’eixamplament del carrer perquè tingui tres carrils en el tram comprès entre el carrer Prat de la Creu i l’avinguda Tarragona.

L’objectiu de la reforma del carrer, prevista per a l’any vinent, és potenciar i millorar una de les principals portes d’entrada a Andorra la Vella cap a la part alta de l’avinguda Meritxell i el Centre històric. Els treballs s’adjudiquen per 1,9 milions d’euros.

El Consell de Comú també ha acordat, en aquest sentit, arrendar a la propietat privada i per un període de dos anys la parcel·la, de 7.679 metres quadrats, que alberga l’edifici de la plaça de braus. L’espai, que ha acollit durant la pandèmia el centre nacional de vacunació i també magatzems comunals, s’habilitarà com a aparcament públic un cop s’enderroqui l’immoble. Així doncs, l’aparcament actual situat al davant de l’edifici del Govern quedarà ampliat.

En paral·lel, en la mateixa sessió de Consell de Comú s’ha adjudicat el projecte de reforç i reparació del viaducte del carrer Dr. Vilanova a CEVALLS SAU per un valor d’1.909.205 euros. L’estat del pont, que es va inaugurar el 1977, és desfavorable i necessita uns tractaments de formigó en el forjat d’entrebigat.

Per això, el baixador que connecta la plaça Rebés amb la rotonda de Govern s’haurà de tallar completament durant els 9 mesos previstos per a unes tasques de reparació que començaran aquesta tardor. A més, s’aprofitarà el període d’obres per a eixamplar la voravia del viaducte i, també, potenciar l’accessibilitat universal eliminant, per exemple, les voreres esglaonades actuals adjacents a l’edifici administratiu del Govern.

El projecte es va treure a concurs a primers d’any, però, en un primer moment va quedar desert i, ara, se n’ha fet l’adjudicació definitiva. Per a dur a terme l’obra, ja s’havia reservat una partida d’1.450.000 euros. Avui dimarts s’ha aprovat un plurianual dels 509.205 euros restants, que es farà efectiu a l’exercici del 2023.

L’ordinació de la Vall del Madriu

El Consell de Comú ha donat llum verd a l’Ordinació de prohibició de l’accés rodat al territori indivís i d’administració conjunta d’Andorra la Vella i d’Escaldes-Engordany a la vall del Madriu-Perafita-Claror.

El Comú d’Escaldes-Engordany ja havia aprovat una ordinació pròpia el 8 de juny, un text que acaba de modificar aquesta setmana per a evitar un conflicte judicial amb el Comú d’Andorra la Vella. Aquest darrer va interposar un requeriment previ en considerar que l’ordinació escaldenca pretenia regular un territori indivís de les dues parròquies, més enllà del seu espai d’administració única.

Les dues cònsols majors, Conxita Marsol i Rosa Gili, van explicar a finals de la setmana passada, en una compareixença conjunta, que el Comú d’Escaldes-Engordany modificaria l’ordinació i que Andorra la Vella, al seu torn, regularia també l’accés rodat a la vall, amb el text aprovat avui dimarts.

Altres acords

En la mateixa sessió de Consell de Comú s’han aprovat diverses transferències de crèdit per valor de 313.000 euros per a fer front a serveis relacionats amb l’increment del preu de l’energia elèctrica i del gasoli. També s’ha votat a favor d’un crèdit extraordinari de 75.000 euros per a l’adquisició d’una escultura per a commemorar el 55è aniversari de l’agermanament entre Andorra la Vella i la localitat tarragonina de Valls. L’obra s’instal·larà a la plaça Vinyes i s’inaugurarà aquest dissabte a la tarda en el marc de la Festa major.