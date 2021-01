Pas de núvols puntualment densos sense conseqüències

DIMECRES 27

mín: 6ºC mín: 6ºC | màx: 14ºC



El flux de nord aportat per l’anticicló donarà nuvolositat a l’extrem nord del país on hi pot caure alguna nevada molt feble.

Vent de nord-oest, fluix a fons de valls i moderat en altitud.

Les temperatures mínimes pujaran, se situaran en 6ºC a Andorra la Vella, 2ºC a 1.500 metres i -1ºC al Pas de la Casa. Les màximes es preveuen de 14ºC a Andorra la Vella, 10ºC a 1.500 metres i 5ºC al Pas de la Casa.

La isoterma 0ºC se situarà a 3.000 metres al migdia.