Pas de llebrer entre la UE i Andorra en l’Acord d’associació

Delegació andorrana amb els observadors -dreta- del Pacte d’Estat en les negociacions amb la UE per a l’Acord d’associació (SFGA)

Andorra i la Comissió Europea han mantingut aquest dimarts la vuitena ronda de negociació per a seguir avançant en la negociació per a assolir l’Acord d’associació. Aquesta nova ronda ha estat la primera amb la participació dels observadors designats pel Pacte d’Estat, els excaps de Govern Jaume Bartumeu i Antoni Martí.

Els debats bilaterals d’aquest dimarts han permès avançar en les converses de 9 dels 25 annexos que conté l’acord, 3 dels quals avui han quedat totalment acordats. Així, les dues delegacions han tancat en la seva globalitat l’annex relatiu a la lliure circulació de capitals (XII), que no presenta dificultats majors per a Andorra donat que bona part de la normativa que s’hi inclou ja està incorporada a l’ordenament jurídic andorrà per la via de l’Acord Monetari i, en la resta d’actes, les demandes d’Andorra han estat acceptades. Els annexos relatius a la normativa en matèria de comerç (XXV) i seguretat alimentària, veterinària i política fitosanitària (I) també s’han tancat i acordat després d’anys de negociació.

A més d’aquests tres annexos acordats en la seva totalitat, l’agenda de la jornada ha inclòs avenços en relació a la normativa europea en matèria de drets de les societats (annex XXII), que entre altres permetrà l’accés d’Andorra al Registre de Comerç Europeu (BRIS en les sigles en anglès), una eina que connecta digitalment els registres mercantils europeus, aportant seguretat jurídica i eficiència a les empreses. També s’ha avançat en el capítol sobre substàncies perilloses de (l’annex II) sobre la normativa tècnica dels productes i que les delegacions esperen poder tancar provisionalment a través d’un intercanvi escrit en les pròximes setmanes.

Els dossiers més sensibles debatuts aquest dimarts a Brussel·les han estat el reconeixement de les qualificacions professionals (annex VII), la prestació de serveis (annex X), la lliure circulació de treballadors (annex V) i el dret d’establiment (annex VIII). Andorra ha reiterat la demanda de seguir sotmetent a autorització la prestació de serveis per part de professionals liberals europeus a Andorra i les dues delegacions han avançat en els detalls de la redacció de l’adaptació en matèria de lliure circulació de treballadors, que manté un sistema de quotes i un procediment de verificació d’antecedents penals, entre d’altres.

Totes aquestes qüestions seran tractades al més alt nivell polític entre el cap de Govern, Xavier Espot, i el Vicepresident Executiu de la Comissió, Maroš Šefčovič, en la propera reunió d’estat de situació prevista pel 25 d’octubre.

Les converses continuaran aquest mateix dimecres en format plurilateral –juntament amb San Marino– per a seguir negociant els aspectes que resten pendents de l’Acord Marc, entre els quals el protocol sobre serveis financers.