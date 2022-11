Partit travat que finalitza amb un bon resultat, FC Andorra 4 – Lugo 0

Tot i el 4 a 0, la radiografia del partit entre el FC Andorra i el Lugo seria la del típic partit de la segona divisió espanyola. Partit travat, complicat i, fins i tot, amb moments d’angoixa. La primera part ha estat complicada, amb les millors oportunitats per als gallecs, però els tricolors han mantingut la porteria a zero amb intervencions destacades del porter Nico. I, això, ha estat la clau, perquè la segona meitat ha estat, completament, dels jugadors d’Eder Sarabia.

El segon temps no ha tingut res a veure amb els primers 45 minuts. Les més de 2.000 persones que s’han aplegat a l’Estadi Nacional han pogut veure la reacció del FC Andorra. Dit i fet! Amb la reacció andorrana han arribat els gols. Al minut 69 un inspirat Bundu marcava el primer a passada de Jacobo.

La segona diana la materialitzava també un Bundu elèctric. Jacobo la passava a Hevel i, aquest, al de Sierra Leone per a perforar la xarxa del Lugo. El que havia de ser l’alegria de Bundu, pel seu segon gol, minuts després ha estat el desencís. El protagonista del partit queia lesionat quan quasi bé marca el tercer, però, en aquesta jugada s’ha lesionat (minut 80).

Dos minuts abans (78′), el mateix Bundu havia passat l’esfèrica a Bakis per a que, aquest, fes el tercer per als andorrans. Lluny de relaxar-se, el FC Andorra encara ha pogut fer el quart. No podia ser un altre que Sinan Bakis amb un fort xut que sentenciava el matx (4 a 0). Val a dir que Bakis havia salvat un gol del Lugo sota pals a la primera part.

El futbolista turc ja és el segon màxim golejador de la lliga SmartBank amb 7 dianes. Així, els tricolors es consoliden a la zona mitja alta de la segona divisió espanyola. Bon balanç que no deixa de reflectir el que seguirà sent el periple per aquesta categoria, lluita i partits travats.