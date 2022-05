Participants de l’Escola de Salut de les Persones Grans visiten l’Ajuntament de la Seu d’Urgell

Usuaris de l’Escola de Salut de les Persones Grans han visitat aquest dimecres al matí l’edifici consistorial de la Seu d’Urgell, on han estat rebuts per la tinent d’alcalde d’Atenció a les Persones, Marian Lamolla.

Aquestes persones, acompanyades per la referent de Benestar Emocional Comunitari del Centre d’Atenció Primària (CAP) de la Seu d’Urgell, Maria Miró, han conegut els diferents serveis municipals. A més, han rebut les explicacions de l’historiador Lluís Obiols sobre la història de l’edifici.

L’Escola de Salut de les Persones Grans té com a objectiu millorar l’estat de salut percebut de les persones majors de 65 anys, principalment persones amb solitud no volguda. Alhora, es pretén millorar els coneixements i les habilitats en salut de les persones que hi participen i augmentar el suport social i les relacions personals entre els/les participants.

En el marc d’aquest programa, des de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell se’ls hi hem organitzat 3 sessions més: una visita a l’Espai Ermengol, una classe de Ioga i un programa a RàdioSeu.