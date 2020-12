Participació i lideratge de les persones amb discapacitat: Agenda de Desenvolupament 2030

Amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, des d’AUTEA volem felicitar-vos el Nadal i convidar-vos a canviar la mirada a la diversitat.

El lema del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat d’aquest any ens convida a reflexionar i a creure que tothom té dret a ser l’heroi i l’heroïna de la seva pròpia vida. I es centra en l’empoderament de les persones amb discapacitat per un desenvolupament inclusiu, equitatiu i sostenible de la societat, tal i com es demana a l’Agenda 2030 pel desenvolupament sostenible que es compromet a no deixar a ningú darrera i considera la discapacitat com una qüestió transversal en la implementació dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Gaudim doncs plegats d’aquest dia i seguim treballant per la igualtat de drets de tots els ciutadans d’Andorra.

I volem agrair molt sincerament al pintor Perico Pastor el dibuix que ens ha cedit per la felicitació de Nadal, i molt especialment a la Montserrat Sans, vídua del gran poeta català Miquel Martí i Pol, per autoritzar-nos a reproduir un fragment de la poesia “I sobre tot no oblidis” que acompanya la felicitació de l’associació d’aquest any.

“I, sobretot, no oblidis que el teu temps

és aquest temps que t’ha tocat viure,

no un altre, i no en desertis,

orgullós o covard, quan et sentis cridat a prendre part,

com tothom, en la lluita,

car el teu lloc només tu pots omplir-lo”.