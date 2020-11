Participació dels escolars en l’elaboració del Pla Nacional de la Infància i l’Adolescència

El ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, i la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, han donat inici aquest divendres, coincidint amb el Dia internacional dels drets de l’infant, a la fase participativa per a l’elaboració del Pla Nacional de la Infància i l’Adolescència (PNIA). Filloy ha explicat que el PNIA, que emana de la Llei qualificada dels drets dels infants i els adolescents del 2019, té la finalitat d’establir objectius i estratègies d’actuació en les polítiques centrades en els infants i adolescents. A més, el pla ha de reforçar la coordinació de totes les actuacions dutes a terme en els diferents nivells d’intervenció.

Víctor Filloy ha recordat que, en el procés de treball per redactar el pla, ja s’ha clos la fase de preparació “amb una feina exhaustiva per analitzar tots els articles de la Llei”. En concret, s’ha procedit a un buidatge dels articles de la normativa, agrupant-los per eixos i temàtiques i identificant els referents legals o les accions actualment vigents que hi donen compliment.

Els eixos prioritaris del PNIA són vetllar pels infants i adolescent en l’exercici dels seus drets, així com facilitar als joves i adolescents oportunitats de creixement i desenvolupament personal mitjançant l’accés a la salut, educació, cultura, esport, ocupació o altres àmbits. Alhora, el PNIA té l’objectiu de protegir els infants i adolescents davant de tota classe de desemparament, risc o maltractament. Tal com ha apuntat Filloy, cadascun d’aquests eixos, “molt orientats als drets dels menors”, s’ha plantejat amb diferents accions específiques coordinades pels referents en cada àmbit, com per exemple Afers Socials, Educació, Salut, Interior, Unicef, Comuns o el SAAS.

Entrant al detall, Ester Vilarrubla ha explicat que la fase participativa del PNIA preveu activitats a tots els centres educatius del país “per fomentar la participació dels joves i els infants en l’elaboració del pla”. Així, s’han identificat quatre temàtiques –els meus drets, el meu dia a dia, l’escola i el lleure, i la meva salut i el benestar– sota les quals es desenvoluparan les activitats concretes a les aules. A més, el treball participatiu s’ha dividit en quatre grups d’edat: 3-6 anys, 6-12 anys, 12-16 anys i 16-18 anys.

La directora del comitè andorrà d’UNICEF, Marta Alberch, ha intervingut telemàticament en la roda de premsa d’aquest divendres i ha animat “a infants, adolescents i professors a què les dinàmiques siguin positives”.