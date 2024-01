Participació de luxe per a l’estrena de la Volta a Catalunya per etapes femenina

Cartell anunciant els equips participants a la Volta a Catalunya femenina 2024 (Volta a Catalunya)

La primera edició de la prova femenina de la Volta a Catalunya com a cursa per etapes, que es disputarà entre els pròxims dies 7 i 9 de juny com a prova internacional UCI 2.1, confirma una participació de luxe per a la seva estrena. La cursa catalana té assegurada la presència de vint equips, entre ells set UCI Women’s WorldTeams, el màxim d’equips de primera divisió permès per la categoria, deu equips internacionals UCI Women’s Continental Teams més i una important participació catalana.

La Volta a Catalunya ha aconseguit un important interès per part dels millors equips femenins del món, i viurà el pròxim mes de juny la participació màxima permesa per la seva categoria d’equips de primera divisió. Set equips UCI Women’s WorldTeams lideraran una participació de primer nivell pels tres dies de competició més importants de la història del ciclisme femení a Catalunya, en una llista de potencials participants que encara podria ampliar-se.

Entre els UCI Women’s WorldTems, hi serà l’AG Insurance-Soudal Team belga, on corre una de les ciclistes catalanes més destacades de l’actualitat, Mireia Benito. També han confirmat la seva participació alguns dels equips més potents del món com el francès FDJ-Suez, el Ceratizit-WNT Pro Cycling Team alemany, el nord-americà Human Powered Health o l’equip suís Roland, que ja va estar present a l’anterior edició. Els equips de primera divisió els completaran un Movistar Team molt renovat amb incorporacions com l’última vencedora de la reVolta, la britànica Claire Steels, que va aconseguir una impressionant victòria en solitari a Sant Cugat la temporada passada en l’estrena de la prova dins el calendari internacional, i l’equip noruec UNO-X Mobility, que després de tres participacions en la prova masculina debutarà a la prova femenina amb un equip en què figura la campiona de la reVolta 2021, Katrine Aalerud.

La participació d’equips internacionals continuarà amb la participació de deu UCI Women’s Continental Teams. Aquesta llista l’encapçalaran els equips estatals espanyols més destacats de l’actualitat com són el Laboral Kutxa-Fundación Euskadi, present en les darreres edicions de la reVolta, juntament amb Eneicat-CM Team, on corre la catalana Ariana Gilabert.

Altres equips internacionals que també saben el que és córrer a Catalunya i repetiran participació són el Cofidis Women Team, present en les dues últimes edicions, el Canyon//SRAM Generation alemany i el Primeau Vélo-Groupe Abadie francès. La llista la completen l’equip americà Cynisca Cycling, que compta a les seves files amb la primera guanyadora de la reVolta (2018), la veterana Lauren Stephens, l’equip francès Arkea-B&B Hotels Women, l’australià ARA Skip Capital, l’italià Aromitalia 3T Vaiano i l’UAE Development Team.

Per la seva banda, la participació es completarà amb la presència d’equips nacionals com són la referència del ciclisme català, el Massi Baix Ter Women’s Team, l’equip gallec Farto-BTC Women’s Team, un altre habitual en les edicions prèvies de la reVolta, i la selecció catalana, que tornarà a donar una oportunitat als joves talents de casa davant de les millors ciclistes del món.

Així doncs, Catalunya tindrà garantides tres jornades espectaculars amb el millor ciclisme femení mundial els pròxims 7, 8 i 9 de juny, protagonitzat per una participació de luxe que encara pot tenir alguna nova incorporació. En les pròximes setmanes s’aniran coneixent més detalls del recorregut d’aquesta primera Volta a Catalunya, que té tots els ingredients per a marcar un abans i un després en la trajectòria de la Volta i l’esport femení a Catalunya.