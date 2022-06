Participació d’Andorra a l’Assemblea general de serveis de predicció d’allaus europeus

Després de no poder-se celebrar l’any passat a causa de la pandèmia, l’Assemblea general de serveis de predicció d’allaus europeus (EAWS) s’està tornant a celebrar fins aquest divendres a Davos, Suïssa. El Servei meteorològic d’Andorra, que forma part d’aquesta organització des dels seus inicis l’any 2017, també hi pren part.

Dins de l’organització estan representats tots els estats europeus que tenen serralades on s’hi desencadenen allaus durant el període nival. A més, també hi assisteixen predictors canadencs per trobar els màxims punts d’entesa i coincidència en la comunicació i difusió d’aquest perill natural, les allaus.

Entre altres aspectes, aquesta assemblea permet per avançar en decisions que afectaran l’estructura de l’organització a nivell administratiu i legal de cara al futur. Així, s’està estudiant la possibilitat d’evolucionar l’organització cap a una associació de cooperació transfronterera a nivell europeu per tal de dotar-la de més capacitat pressupostària i d’una base legal consolidada.

Des de la darrera assemblea s’ha treballat en diversos grups de treball per elaborar documents tècnics que marquen les metodologies de treball en termes de predicció d’allaus. Concretament, des del Servei s’ha col·laborat en els grups de treball de l’escala de perill d’allaus i predicció local. El primer afecta la previsió de caràcter regional que es realitza des del Servei per a les diferents zones del Principat i el segon està pensat per homogeneïtzar l’anàlisi de vessants i/o canals locals on es desencadenen allaus i que afecten infraestructures.

De cara als propers anys, està previst que es continuï avançant amb els protocols d’avís sobre el perill d’allaus i elaborar una guia de recomanacions sobre formació i experiència que han de tenir els nivòlegs que elaboren els butlletins d’allaus.