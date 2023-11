Participació andorrana als Mundials de Functional Fitness

La delegació andorrana als Mundials de Functional Fitness, a Noruega (Andorra Functional Fitness)

Aquest dijous, 23 de novembre, 4 atletes de la Federació d’Andorra de Functional Fitness i del Club, han viatjat a Oslo (Noruega) per a participar als Mundials de Functional Fitness. Per primera vegada a la historia viatjaran 4 representants de la Federació per a prendre part en la màxima categoria en format equip. Una novetat per a Andorra ja que fins al moment només hi havia participat Míriam Torra, a Suècia, fa dos anys, en categoria individual femenina. L’equip està format per Francesc Morales, Blanca Fiter, Joel Rossell i Míriam Torra.

Tots ells atletes de la Federació, fittest de crossfit en les seves respectives categories i campions nacionals disputaran demà divendres una prova, dissabte tres i diumenge dues més. Competiran contra equips de Suècia, UK, Suiza, Noruega, Dinamarca, Lituana i França.

La primera prova d’endurance serà demà divendres, a les 20 hores. Seguiran dissabte a les 8 hores amb la prova de força, bodyweight, i mixed i, finalitzaran diumenge, amb la d’strategy i mixed.

“Estem molt contents, orgullosos, l’esforç porta els seus fruits, i estem segurs que serà una molt bona experiència, que ens ajudarà a créixer encara més. Gràcies també al Govern d’Andorra per a ajudar-nos a créixer”, manifesten els atletes andorrans.