La junta d’accionistes d’Andorra Telecom, és a dir el Govern, ha aprovat aquest dimecres encomanar al Consell d’Administració de la companyia que es destini part de la plusvàlua aconseguida amb la venda de la participació d’Avatel a la capitalització del futur fons publicoprivat per a la promoció d’habitatge a preu raonable.

Segons ha explicat el ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, “el fons es crearà en el marc de la Llei de creació de l’Institut Nacional de l’Habitatge, que s’entrarà a tràmit parlamentari durant el primer trimestre del 2020”. El fons té com a finalitat augmentar l’oferta de lloguer d’habitatge a partir d’obra nova o bé mitjançant la rehabilitació d’edificis ja existents.

El fons estarà participat per organismes públics, és a dir Govern, comuns, Andorra Telecom i el Fons de Reserva de Jubilació de la CASS que podran o bé aportar terrenys, habitatges o capital per al seu desenvolupament i per actors privats que cediran l’ús temporal d’edificis per a la seva rehabilitació. Així, la capitalització decidida aquest dimecres per part d’Andorra Telecom hauria de permetre accelerar la creació del fons i el seu ràpid desplegament.