Parlamentaris de l’Assemblea Nacional d’Armènia es reuneixen amb la Comissió Legislativa de Política Exterior

Una delegació de l’Assemblea Nacional d’Armènia s’ha reunit, aquest divendres al migdia, amb la Comissió Legislativa de Política Exterior per a reforçar la col·laboració entre ambdós parlaments. Les relacions entre el Consell General i l’Assemblea Nacional d’Armènia s’han intensificat en els darrers mesos, sobretot després de la visita oficial del síndic general al país asiàtic el passat mes de setembre.
En aquesta ocasió, tres parlamentaris armenis, Sargis Khandanyan, Tatevik Gasparyan i Emma Palyan, han mantingut una reunió de treball amb la Comissió Legislativa de Política Exterior per a continuar potenciant el lligam entre ambdós parlaments, intercanviar experiències parlamentàries i explorar vies de col·laboració en organismes internacionals. Precisament, una delegació armènia participarà, del 19 al 22 d’octubre, en la 37a Assemblea Regional Europa de l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia que organitza el Consell General.
Prèviament a aquesta reunió, el síndic general, Carles Ensenyat, i la subsíndica general, Sandra Codina, han rebut a la delegació i els han explicat la història del Consell General durant la visita al nou hemicicle. Per part de la Comissió Legislativa de Política Exterior han participat en la reunió amb els diputats armenis, Berna Coma (presidenta), Núria Segués (vicepresidenta), Cerni Escalé, Carles Naudi d’Areny-Plandolit, Meritxell Alcobé i Pere Marsenyach. Pel que fa a la delegació armènia, a part dels parlamentaris abans mencionats, també han estat presents el cap del Departament de Relacions Exteriors de l’Assemblea Nacional, Tigran Seiranian; l’ambaixador d’Armènia a Espanya i Andorra, Sos Avestisyan; i Karén Gevorgyan, cònsol de l’ambaixada d’Armènia a Madrid.