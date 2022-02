‘Parla amb el teu escriptor’, una iniciativa d’Ordino dedidada als autors del país

La biblioteca comunal d’Ordino posa en marxa una nova iniciativa, un cicle dedicat a autors del país que portarà per títol ‘Parla amb el teu escriptor’. La primera convidada serà Josefina Porras, el dimecres 23 de febrer, a les 19.30 h.

Josefina Porras és l’autora de “Els fills dels miners d’Adrall”, el llibre va veure la llum just fa un any i recrea la història d’una dona, filla d’un miner d’Adrall. Una novel·la de caràcter costumista que serveix per retratar la vida a Andorra i l’Urgell de tota una generació.

“La intenció d’aquest cicle, no és centrar-nos en un únic llibre, a diferència del Club de lectura, sinó en el seu autor”, segons ha explicat la bibliotecària Enma Hernández que farà de moderadora. Com s’arriba a l’escriptura, quines dificultats troben els autors per publicar, com viuen el procés d’edició, a matèria d’inspiració o la seva visió de la literatura seran algunes de les preguntes que es plantejaran a la trobada. La idea és organitzar una sessió mensual i ja està confirmada la presència de l’escriptor i biòleg, Mario Chimenea, i el poeta Manel Gibert.

Pel que fa a la propera cita del Club de lectura de les Valls del Nord, organitzat conjuntament amb la Massana, està prevista el 9 de març, a les 20:30 h, a la biblioteca d’Ordino, i tindrà un caràcter inusual amb la presència de l’editor Jan Arimany, de Trotalibros. En lloc d’un autor, el lector intercanviarà opinió amb l’editor, que presentarà el títol ‘Canción del ocaso‘, de Lewis Grassic.

Per assistir cal inscripció prèvia mitjançant l’adreça electrònica biblioteca@ordino.ad.