Parc Natural de l’Alt Pirineu: recta final per a obtenir la Carta Europea de Turisme Sostenible

El Parc Natural de l’Alt Pirineu, gestionat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, encara la recta final per a obtenir l’acreditació de la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) que atorga la Federació EUROPARC. Aquest proper mes d’octubre s’engegarà el procés de participació per a acabar d’elaborar el Pla d’acció de la Carta i a finals d’any es presentarà la candidatura davant de la Federació.

El Pla d’Acció consensuarà les accions que s’impulsaran en els propers quatre anys i establirà els mecanismes per a treballar de forma coordinada, així com les accions de gestió per a assegurar la compatibilitat de l’activitat turística amb la preservació del llegat natural, cultural i social; apostant per uns serveis més responsables i d’acord als interessos i necessitats de la població local.

La primera sessió se celebrarà aquest proper dijous, dia 6 d’octubre, a Vilamur i girarà a l’entorn de la governança. Després es programaran tres sessions més els dies 13, 20 i 27 d’octubre on es tractaran àmbits com la desestacionalització, com reduir l’impacte ambiental de l’activitat turística o el benestar de la població resident, entre d’altres. Al novembre se celebrarà una última sessió de treball per a validar tota l’estratègia amb el màxim d’agents possible.

Aquest procés participatiu culmina la tasca que es va iniciar el 2021, amb l’elaboració d’una diagnosi sobre la situació del turisme en aquest territori i la identificació dels principals reptes que s’havien d’afrontar per a complir amb els criteris de la Carta. Un total de 64 entitats i iniciatives públiques i privades del sector turístic s’han implicat en la seva elaboració.

La candidatura, a finals d’any

El Parc Natural de l‘Alt Pirineu presentarà la candidatura davant de la Federació EUROPARC al mes de desembre per a la seva aprovació. Si és favorable, a partir del 2023 es començaran a desenvolupar les propostes definides al Pla d’Acció. L’any següent les empreses turístiques ja podran sol·licitar la seva adhesió a nivell voluntari i individual. Les empreses adherides disposaran d’eines útils per a la seva sostenibilitat, així com suport tècnic, promoció en xarxa i una certificació de màxim prestigi internacional.

L’àmbit d’actuació de la CETS implica a tots els municipis del Parc Natural, a més del municipi de Baix Pallars, al Pallars Sobirà; i el de la Seu d’Urgell i Valls d’Aguilar a l’Alt Urgell. Actualment a Catalunya hi ha 9 territoris amb espais naturals protegits acreditats amb la Carta Europea de Turisme Sostenible.