Paraules Carregades

Les paraules poden ferir, motivar, enamorar, comprometre’ns, etc. Hi ha paraules que estan “carregades” de sentiments i emocions. Aquesta càrrega emocional pot tocar directament l’ànima d’una altra persona.

Les nostres paraules tenen la capacitat d’influir en els altres o en nosaltres mateixos. Siguem conscients o no d’això. Una persona d’honor se sent esclau de les seves paraules i pot arribar a sentir aflicció per no complir-la.

Si tens la sort de parlar més d’un idioma, podràs comprovar-ho. Veuràs que no sents el mateix dient et vull en el teu idioma matern que en un altre. Descobriràs que quan estàs enfadat, les teves paraulotes o paraules feridores sents que tenen més força en la teva llengua materna que en una altra en la qual no estàs més acostumat a parlar.

Fins a tal punt són importants les paraules i la nostra comunicació que la psicologia va crear un estudi anomenat PNL (Programació Neuro Lingüística) en el qual estudien com les paraules, programen o afecten el nostre cervell.

Reflexiona sobre això.

Està més que comprovat que les paraules i el to amb les quals et dirigeixes a algú poden crear estrès, desànim, o sentiments d’incapacitat mentre que unes altres són capaces d’excitar, motivar i animar.

Sabent això, val la pena que repassis la teva manera de comunicar-te amb tu mateix i amb els altres.

Tots els articles a www.juanjuncosa.com.