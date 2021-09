Parada obligada… Cementiris Singulars

Tenebrosos per a alguns… Bucòlics, romàntics i autèntics recessos de pau per a uns altres… El que no es pot negar és que els cementiris acullen belles obres d’art romànic i monuments dignes d’admirar. Molts elements funeraris són visitats per milions de turistes a tot el món, exemple d’ells: les piràmides d’Egipte o el Taj Mahal a l’Índia. També les tombes de moltes celebritats reben a curiosos i aventurers, com la d’Antonio Machado en Cotillure.

En aquest article hem volgut recollir 5 dels cementiris més curiosos i bonics d’Espanya i que no deixen indiferent a ningú, ja sigui per la bellesa del seu entorn o per les singularitats que presenten.

1. Cementiri de Niembro (Llanes)

Sens dubte aquest cementiri situat a la província d’Astúries s’emporta el primer lloc en el nostre rànquing. Espectacular el capvespre que s’albira des dels seus murs, construït en els marges d’una ria on pot contemplar-se les baixades i pujades de marea. Un paisatge al·lucinant i de pel·lícula (no en va en els seus voltants s’han filmat tres pel·lícules: El abuelo, Epílego i La Señora). Un dels llocs més bonics a visitar si et mous per aquesta localitat.

2. Cementiri dels anglesos (Parròquia de Xaviña)

En plena Costa da Morte, en la localitat de Camariñas, la Corunya. En aquest cementiri estan enterrats els 175 marins del Vaixell Britànic The Serpent que van morir el 1890 ofegats a causa de la tempestat, i diuen, que al mal estat del far. Després de l’accident, aquest va ser substituït per un de nou, actualment un dels més majestuosos de la zona.

3. Cementiri de Sad Hill, Burgos.

A tot just 2 km de la localitat burgalesa de Contreras, a la Vall de Mirandilla es troba aquest cementiri. La seva diferència amb tots els altres és que aquest és fictici i en ell es va rodar el 1966 l’última part de la pel·lícula El Bo, el Lleig i el Dolent de Clint Eastwood i per a la qual es van construir prop de 500 tombes de fusta. Amb els anys, aquest fals cementiri va anar desapareixent, però gràcies a l’Associació Cultural Sad Hill creada el 2013 s’ha reconstruït. En l’actualitat, és un gran reclam per al turisme.

4. Cementiri anglès de Màlaga.

Construït el 1831, presumeix de ser el primer cementiri protestant de la península. Dotat d’un meravellós paratge, digne de visitar, aquest cementiri té un origen una miqueta curiós. En l’època anterior a la seva construcció, quan una persona no catòlica moria i davant la impossibilitat de ser enterrat en els cementiris reservats a l’Església catòlica i romana, els cossos s’enterraven dempeus a la platja de nit, a la mercè de ser menjats pels gossos i arrossegats per l’onatge. Això va succeir fins que al 1824 William Mark va ser nomenat primer cònsol britànic i va manar construir aquest lloc perquè pogués donar sepultura digna també als no-creients. A part dels monuments que hi ha en ells, destaquen les seves tombes fetes de petxines.

5. Cementiri d’Art a Morille

No podíem acabar la llista sense esmentar aquest atípic cementiri situat a la província de Salamanca i en ple camí de Santiago (Via de la Plata). En aquest cementiri no hi ha enterrats cadàvers, sinó obres d’art. Entre els objectes que hi ha enterrats es troba un piano, rotllos de la pel·lícula Enterrat, manuscrits de Fernando Arrabal, una samarreta i una pilota de futbol de la secció després de guanyar el mundial donat per Vicente del Bosque i fins a un gos de raça Pitbull enterrat a l’interior d’una maleta.

Un turisme diferent i original, que cada dia compta amb més adeptes.