Paquet de mesures del Govern per a l’estalvi d’energia a l’administració

A l’espera d’anunciar un paquet de mesures més complet, de moment, el Govern d’Andorra anuncia alguns consells per a l’estalvi d’energia. Així, l’executiu andorrà recomana que la temperatura en interiors es reguli en els 24 graus a l’estiu i en els 21 graus durant els mesos de fred. Els treballadors de l’administració ja haurien rebut un document en aquest sentit. Només quedarien al marge alguns casos com ara centres sanitaris o d’altres per motius degudament justificats.

Les recomanacions anirien acompanyades de consells que, “en teoria”, són de sentit comú: no tenir les finestres obertes quan hi ha l’aire condicionat o la calefacció en marxa; evitar de malbaratar energia en aquelles sales o dependències que no estiguin ocupades per ningú; utilitzar el transport públic o, si es transita amb vehicle particular, aprofitar tota la capacitat portant a altres persones; apagar ordinadors al finalitzar la jornada laboral; ser responsable en la impressió de documents si, això, no és estrictament necessari, entre altres indicacions.