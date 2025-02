Panells acústics: Millora de l’ambient sonor i estètic

Panells instal·lats a la paret d’una llar (AMIC)

Els panells acústics han esdevingut una solució popular per a millorar la qualitat del so en una varietat d’espais, des d’oficines i sales d’estar fins a edificis públics i locals comercials. En aquest article t’aportem més informació sobre els panells acústics i les seves notables funcionalitats que, potser, et poden interessar.

Què són els panells acústics?

Els panells acústics són làmines dissenyades especialment per a absorbir el so i millorar l’acústica d’una habitació. Solen estar fabricats amb materials com fusta, tela, feltre o escuma, i es col·loquen a parets o sostres per a reduir les reflexions del so. L’ús de panells acústics permet crear un entorn acústic més agradable, cosa que és crucial en llocs on hi ha moltes persones o on els nivells de soroll poden ser alts.





Com funcionen els panells acústics?

Els panells acústics funcionen absorbint les ones sonores que, altrament, rebotarien a les superfícies de l’habitació, creant ressò o reverberació. Quan les ones de so colpegen la superfície del panell, aquestes penetren al material, on part de l’energia es transforma en calor i una altra part s’esmorteeix. Això és una reducció del nivell de so i una acústica més clara, facilitant la comprensió de converses i altres sons importants.





Tipus de panells acústics

Hi ha diferents tipus de panells acústics que es poden triar segons les necessitats i l’estil desitjat:

1. Panells acústics de fusta: Aquests panells estan fets de fusta i ofereixen un aspecte natural i elegant que s’adapta a interiors moderns i clàssics. Els panells de fusta venen en una varietat de patrons i colors, proporcionant un entorn càlid i acollidor.

2. Panells de feltre: Els panells de feltre estan fets de material tèxtil comprimit i es poden modelar i tenyir per a adaptar-se a diferents estils de decoració. Són fàcils d’instal·lar i aporten una sensació suau i tèxtil.

3. Panells d’escuma: Aquests panells estan fabricats amb escuma acústica i es fan servir comunament en estudis d’enregistrament, sales de reunions i altres espais on la qualitat del so és essencial.





Per Redaccio-decoracion2