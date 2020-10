Pallarès recalca la importància d’innovar i digitalitzar l’administració pública per millorar el servei

La ministra de Funció Pública i Simplificació de l’Administració, Judith Pallarés, presideix aquest dijous -juntament amb la secretària general iberoamericana, Rebeca Grynspan- la XIX Conferència Iberoamericana de Ministres d’Administració Pública i Reforma de l’Estat. La reunió, que Andorra organitza i acull de forma telemàtica al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, s’emmarca en els actes de la XXVII Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i Govern. Un dels temes central de la trobada és la innovació i digitalització en l’administració pública per a la implementació de l’Agenda 2030 pel Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, així com davant el repte de la COVID-19.

En aquest sentit, cal recordar que el lema escollit per la Secretaria Pro Tempore (SPT) andorrana per a la Cimera de Caps d’Estat i de Govern és Innovació per al desenvolupament sostenible – Objectiu 2030. Iberoamèrica davant el repte del coronavirus. Precisament, en l’àmbit de les administracions públiques la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 ha evidenciat el potencial del desenvolupament tecnològic i de la innovació.

Alhora, tal com ha destacat Pallarés, la transformació digital esdevé un element rellevant per promoure una societat sostenible i respectuosa amb el medi ambient. “La innovació en les administracions públiques és molt important, així com la transformació digital, perquè aquestes puguin donar una resposta a un futur que cada cop és més canviant i a situacions que necessiten una adaptació immediata”, ha afirmat.

Així mateix, un dels eixos de treball és la construcció d’aliances estratègiques de les institucions públiques amb el sector privat i la societat civil. Un seguit d’elements que esdevenen reptes comuns i oportunitats per a la cooperació entre els països de la Conferència Iberoamericana.