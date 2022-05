Pallarés i Cabanes competiran per liderar els Liberals un cop validades les candidatures

El termini per a la presentació de candidatures per concórrer a les primàries per ser cap de llista de Liberals a les pròximes eleccions generals, s’ha tancat aquesta passada mitjanit de dimarts a dimecres. Dues candidatures s’han presentat dins el termini i ambdues superen amb escreix el mínim de signatures (quinze) per poder seguir en el procés de primàries.

Les candidatures rebudes per ordre de recepció són les de Judith Pallarés i Josep Maria Cabanes. Aquest dimecres, a les 19.30 h, el Comitè Executiu Nacional de Liberals es reunirà de forma extraordinària per validar les candidatures.