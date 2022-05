Pallarés i Cabanes asseguren que la seva prioritat és Liberals i defensen el procediment de primàries

Els dos candidats a cap de llista de Liberals, Judith Pallarés i Josep Maria Cabanes, han comparegut davant els mitjans de comunicació en una roda de premsa conjunta que s’ha fet a la seu de Liberals aquest dijous a la tarda. Tant Pallarés com Cabanes han assegurat que la prioritat per ells és el partit i el projecte de Liberals al país. Així mateix, ambdós han defensat el procediment de primàries i que per primera vegada els afiliats del partit puguin triar en un procés democràtic el seu cap de llista.

Durant la roda de premsa, Judith Pallarés ha refermat que “la veu en el partit l’han de tenir els afiliats” i destaca la importància que “la decisió de qui ha d’encapçalar el partit no es prengui en un despatx”. Durant el seu torn, Josep Maria Cabanes ha ressaltat “la seva llarga trajectòria política, sempre amb el partit liberal” i ha agraït a la militància que ha signat la seva candidatura “la possibilitat de poder estar nou a la primera línia política”.

Des del Comitè Executiu del partit, la secretària general, Maribel Lafoz, ha manifestat que “l’Executiva està al servei dels dos candidats” i ha afegit que “els òrgans del partit es mantindran neutrals”. Per últim, ha indicat que “les primàries és un procés intern de Liberals i dirigit als afiliats, que són els que tenen el dret de vot” per escollir el pròxim cap de llista del partit.