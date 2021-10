Pallarés es reuneix amb el director de relacions internacionals del Grup Social ONCE, Javier Güemes

La ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, ha rebut aquest dimarts la delegació del Grup Social ONCE a l’Edifici Administratiu del Govern, que visita Andorra entre avui i demà per intercanviar experiències i establir possibles acords de col·laboració destinats a la inclusió, la igualtat d’oportunitats, l’accessibilitat i el dret a mantenir l’autonomia de vida de les persones amb discapacitat.

La delegació d’aquest organisme està formada pel director de relacions internacionals del Grup Social ONCE, Javier Güemes, i per la responsable de programes internacionals del Grup Social ONCE, Natalia Guala.

Després de la rebuda i reunió amb Pallarés –que ha estat acompanyada per la secretària d’Estat d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, Teresa Milà, el director d’Afers Socials, Joan Carles Villaverde, i la cap d’Àrea de Promoció a l’Autonomia Personal, Raquel Guàrdia–, s’han celebrat un seguit de trobades amb diferents ministeris, com ara, el Ministeri encarregat de la Funció Pública, amb l’objectiu de treballar per garantir l’accés a l’Administració Pública i el desenvolupament de la carrera professional d’aquest col·lectiu.

D’altra banda s’ha fet una trobada amb el Ministeri d’Afers Exteriors per tractar la situació actual del Programa Iberoamericà per a les persones amb discapacitat. Aquest programa, que desenvolupa la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB), està alineat amb les prioritats del Govern en matèria de protecció de les persones amb discapacitat. Així, es vol contribuir a la inclusió de les persones amb discapacitat a la vida política, econòmica i social, d’acord amb el què emana de la Convenció de Nacions Unides relativa als drets de les persones amb discapacitat.

Durant la jornada d’avui, la delegació del Grup Social ONCE també s’ha trobat amb diverses associacions que representen a persones amb discapacitat d’Andorra.

Per tancar la visita, que finalitza demà a la tarda, està previst que se celebri una reunió entre els representants de l’organisme i la Comissió per al Foment de l’Accessibilitat, així com una darrera trobada entre la delegació i el Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat.