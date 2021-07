Pallarés destaca els avenços legislatius d’Andorra en pro de la igualtat de gènere

La ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, ha participat en el Fòrum Generació Igualtat, que s’ha celebrat a París entre el 30 de juny i el 2 de juliol. Aquest esdeveniment és una trobada mundial en pro de la igualtat de gènere, convocat per ONU Dones i copresidit per França i Mèxic en col·laboració amb la societat civil. De fet, el fòrum es va inaugurar a la Ciutat de Mèxic del 29 al 31 de març i, ara, ha culminat a la capital francesa amb l’objectiu de generar un impuls internacional a favor de l’enfortiment de la igualtat entre dones i homes.

Durant la seva intervenció, que ha tingut un format telemàtic a causa de la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2, Pallarés ha destacat la importància de potenciar canvis substancials per a l’assoliment real de la igualtat de gènere. Justament, la ministra ha apuntat que aquests canvis s’han de dur a terme amb la implicació la societat civil, governs i organismes internacionals.

En aquest sentit, Judith Pallarés ha recordat que Andorra s’ha alineat amb els avanços internacionals en l’àmbit legislatiu, signant i ratificant l’any 1997 la Convenció de les Nacions Unides sobre l’eliminació de tot tipus de discriminació envers les dones (CEDAW) i el Conveni d’Istanbul el 2014. A la vegada, ha afegit, al Principat s’han aprovat legislacions pròpies com ara la Llei per a l’eradicació de la violència de gènere i domèstica, o la Llei per a la igualtat de tracte i no-discriminació.

“Perquè siguin efectives i eradicar la violència contra les dones, les mesures legislatives s’han de traslladar a la pràctica, acompanyant-les de recursos psicosocials d’intervenció especialitzada i prevenció comunitària”, ha afirmat. Precisament, la titular d’Afers Socials, Joventut i Igualtat s’ha referit a “la consolidació” del Servei d’Atenció a les Víctimes de Violència de Gènere (SAVVG), que el Govern va posar en marxa el 2006 i que s’ha convertit en un recurs conegut per tota la població.

Finalment, Pallarés ha remarcat que a Andorra existeix el telèfon 181, gratuït i d’accés directe amb atenció les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any per part dels professionals del SAVVG.

El Fòrum Generació Igualtat compta amb la presència de mandataris internacionals. De fet, en la cerimònia d’obertura del dia 30 de juny van intervenir, entre d’altres, el copríncep i president de la República Francesa, Emmanuel Macron; el secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres; la directora executiva d’ONU Dones, Phumzile Mlambo; la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay; o el president del Consell Europeu, Charles Michel.