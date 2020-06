Pallarés confia portar al Consell al setembre els canvis a la llei de Funció Pública

La llei de Funció Pública aprovada a finals de la legislatura anterior va generar molta polèmica i fins i tot el Tribunal Constitucional va tombar-ne dos articles. Tot i que els sindicats en reclamaven la derogació el nou govern tripartit es va comprometre a modificar-la.

Ara, amb la crisi derivada de la Covid-19, el treball que s’estava fent amb els sindicats, s’ha alentit. La ministra Judith Pallarés volia portar les modificacions al Consell General abans de l’estiu però ara treballa amb el calendari del setembre. Com a molt tard té clar que abans d’acabar l’any el text entrarà al parlament.

L’esborrany amb què treballa vol resoldre alguns dels aspectes més controvertits de la llei però sobretot vol millorar-la tècnicament per donar-li més coherència en allò més difícil d’interpretar. La ministra posa com a exemple “qüestions com la mobilitat entre administracions“, que “s’ha de poder especificar millor”, la definició de la jornada laboral i alguns aspectes de forma, on s’han trobat contradiccions.

En paral·lel a la modificació de la llei es treballa en el desplegament dels reglaments que se’n deriven, com el que regula les carreres professionals.