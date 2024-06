Coberta del llibre infantil “Palicaire, pinyol, pruna, tió i un altre cop palicaire”

Títol: Palicaire, pinyol, pruna, tió i un altre cop palicaire

Escriptor: Vojtĕch MAS̆EK (traductor Kepa Uharte)

Il·lustrador: Chrudos̆ Valous̆ek

Editorial: Editorial Barrett (col·lecció Llibres Espaterrants)

Pàgines: 92

Edat: A partir de 7 anys

Palicaire s’inspira en el clàssic i fosc conte de Collodi Pinotxo, despullant-lo de tota moralitat i carregant la història d’una genial i divertida extravagància. El lector ha d’estar obert per a rebre i gaudir allò que li arriba sense contemplacions.

La història parla d’un nen que, argumentant falsament que està malalt per a no anar a escola, es queda a casa. Anant cap al rebost per a buscar xocolata, ensopega amb un tió de fusta que, sorprenentment, parla. Nen i tió establiran una conversa al voltant de la seva existència i aventures, i el tronc li narrarà uns fets delirants sobre com va arribar a ser un os de pruner, una pruna, un pruner, un titella i un tió. Incrèdul, el Pere va escoltant i replicant a l’extraordinari ésser sobre aquells fets altament sorprenents plens de personatges i situacions inversemblants.

Sovint podem trobar a faltar, en la literatura pensada per a ser gaudida des de la infància, històries que connectin d’una manera intel·ligent amb l’inconscient i el fet oníric fent servir l’absurd i el nonsense tal com va fer Carroll a Alícia en terra de meravelles. També llegim narracions massa fàcils que no mostren passatges foscos, contradictoris o, fins i tot, folls del camí dels seus personatges. Per això existeix aquesta connexió gran dels lectors amb Dahl, Walliams, Wiesner, Iban Barrenetxea o Sáez Castan, per a posar alguns exemples.

L’obra de Vojtĕch Masek al text, Chrudos̆ Valousek als gravats i Juraj Horváth al color va en aquesta direcció, la de l’art sense contemplacions que activa tota mena d’interrogants. El fet fantasiós i les ganes d’inventar prenen el timó generant una declaració d’intencions a favor del conte, la rondalla, la llegenda i l’oralitat que se’n deriva. Ja des de bon començament no sabem si tot és un deliri del nen o si existeix en Palicaire, si tot allò que explica passa de debò o ens trobem davant d’un mentider compulsiu. I aquest dubte no ens ha de fer patir, al contrari, l’hem de gaudir i esperar trobar-nos tot seguit en una situació encara més grossa.

Un text dividit en vint capítols de lectura elèctrica acompanyats amb les meravelloses il·lustracions a partir dels gravats de Masek, de forta tradició expressionista centreeuropea. Aquests, acolorits per Horváth amb una petita gamma de colors fluor, omplen d’una gran personalitat una obra que és un tot. Les imatges potencien la fantasia i l’engany continu jugant amb la cognició de qui llegeix, ja que sovint els personatges canvien de fesomia o proporcions, de manera que un mateix personatge pot adquirir diverses cares i mantenir o no atributs d’una imatge a l’altra.

Trobem pàgines senceres i dobles pàgines espectaculars, seqüenciacions de còmic…, tot un festival de recursos. I és que des de la dimensió del llibre, el paper, la tipografia pròpia, l’art gràfic, les tintes, el guió, etc., existeix una coherència tan enriquidora que fa que l’obra sigui gaudida per absolutament tots els sentits.

El llibre ha recollit diversos premis, però destaca el Bologna Ragazzi Award de 2019 en la categoria de ficció.





Sergi Portela / Clijcat / Faristol