Pal Arinsal es garanteix la presència al calendari de la Copa del Món de BTT el 2025 i 2026

Imatge dels Campionats del Món UCI de BTT aquest estiu (Pal Arinsal)

Les UCI MTB World Series tornaran a Pal Arinsal. WarnerBros Discovery i l’UCI han fet públic aquesta tarda de dimecres el calendari de la Copa del Món de 2025, en el qual destaca el retorn de l’estació massanenca després de l’èxit assolit en l’organització dels Campionats del Món UCI de BTT aquest estiu. Així mateix, la renovació de l’acord amb Warner Bros Discovery i l’UCI inclou l’edició del 2026, la qual cosa portarà Andorra a acollir la 10a i 11a edició de la Copa del Món de BTT en els dos pròxims anys.

Aquesta fita referma, una vegada més, el compromís de Pal Arinsal amb l’organització de grans esdeveniments internacionals i la seva condició de seu fixa en el calendari de la BTT, sumant ja al palmarès organitzatiu nou edicions de la Copa del Món i dues edicions dels Mundials. “La Massana s’ha convertit en una seu fixa del calendari internacional d’MTB. Portem més de quinze anys treballant en aquest projecte de país que ens ha situat com una seu de referència i un clàssic en la Copa del Món, un esdeveniment que cada estiu ens porta els millors corredors del món i milers de seguidors”, assegura la cònsol major de la Massana, Eva Sansa.

Cal remarcar que aquest nou acord no seria possible sense el suport d’Andorra Turisme i el gran esforç del Comú de la Massana, així com dels patrocinadors privats que permeten projectar un resultat assumible per a EMAP en l’organització d’aquests esdeveniments. A més, el gran treball de tots els implicats en les darreres edicions, que han deixat una molt bona imatge d’Andorra en el si de l’UCI, els ciclistes i els seus equips, fa que l’estació continuï sent una aturada imprescindible en el calendari de les UCI MTB World Series.

“Pal Arinsal, la Massana i Andorra es mereixen estar en el calendari i així ha estat reconegut per l’UCI i Warner Bros Discovery, que ens consideren una seu de referència en el circuit mundial de la BTT per la trajectòria històrica, l’alt nivell de satisfacció dels atletes i els equips quan visiten Andorra i el compromís amb l’excel·lència de l’organització”, assenyala el director general de SETAP365, David Hidalgo.





La 10a edició de la Copa del Món, del 9 al 13 de juliol del 2025

Després de dos anys seguits en què Andorra ha esdevingut epicentre mundial de la BTT durant la darrera setmana d’agost, en la Copa del Món de 2023 i en els Mundials d’aquest 2024, el gran esdeveniment sobre les dues rodes de l’estiu al país tornarà a disputar-se al juliol en la seva 10a edició. Concretament, entre el 9 i el 13 de juliol de 2025, amb les jornades d’entrenaments durant els primers dies de la setmana i amb les grans finals a partir del divendres, com és habitual.

Novament, els millors riders del planeta es reuniran al Principat per a lluitar per la classificació general de les UCI MTB World Series en les tradicionals disciplines de cross-country olímpic (XCO), cross-country short track (XCC) i descens (DHI), tant en categoria Elit com U23. La productora encarregada de la retransmissió serà Discovery Channel, com ho ha estat els dos darrers anys, fet que permet assolir xifres de repercussió encara majors respecte a edicions de la Copa del Món anteriors. La de Pal Arinsal serà l’11a cita del calendari de les UCI MTB World Series 2025, de les 15 previstes entre totes les disciplines, i serà la darrera abans de l’aturada d’estiu, que s’allargarà durant un mes.

Per tant, un cop finalitzi la temporada d’hivern, Pal Arinsal es prepararà novament per a acollir milers d’espectadors que durant dos anys vindran a viure, in situ, un dels majors espectacles del món sobre les dues rodes. Pel que fa a l’edició de 2026, l’estació també té garantida la presència al calendari de les UCI MTB World Series en unes dates encara per confirmar.