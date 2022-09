Padreny participa en la Conferència sobre l’estat de la democràcia i la participació política dels joves

Roger Padreny participa, representant al Consell General, en una Conferència sobre l’estat de la democràcia i la participació política dels joves que se celebra a Varsòvia, organitzada per l’ODIHR-OSCE L’acte té lloc en el marc de la Conferència de la dimensió humana organitzada per l’Oficina per a les institucions democràtiques i drets humans (ODIHR) de l’Organització per a la Cooperació i seguretat a Europa (OSCE).

Roger Padreny ha exposat la seva experiència en el marc de la Xarxa de joves parlamentaris de l’Assemblea parlamentària de l’OSCE (OSCEPA), un òrgan de recent creació que actualment està en procés de ser integrat i formalitzat dins les estructures de l’OSCEPA amb l’objectiu que els joves puguin incidir d’una manera més activa en el dia a dia d’aquesta organització internacional així com en els seus processos de presa de decisió.

La Xarxa de joves parlamentaris de l’OSCE-PA persegueix l’elaboració d’una estratègia i un pla per a la joventut i l’adopció de mecanismes de control per a fomentar una millor comunicació i transparència sobre el treball que realitza l’Assemblea parlamentària de l’OSCE en matèria de joventut.