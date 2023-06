“Padre y soldado”, de Mathieu Vadepied

Padre y soldado, de títol original Tirailleurs, és una pel·lícula que es va estrenar el passat dia 9 de juny. Tenim al davant una cinta, d’una hora i quaranta minuts de durada, que abasta els gèneres dramàtic, bèl·lic i històric. Els guionistes són Olivier Demangel i el mateix creador de l’obra, Mathieu Vadepied. Els principals actors són Omar Sy, Jonas Bloquet, François Chattot.

El film ens trasllada a l’any 1917, a la colònia francesa del Senegal. Bakary es veu obligat a allistar-se a l’exèrcit francès per a romandre al costat del seu fill Thierno, reclutat contra la seva voluntat. Junts, pare i fill, combatran a la Primera Guerra Mundial al front, a França: un país que no coneixen i pel qual Thierno està disposat a morir. Bakary estarà, així, immers en una cursa intensa i infernal per a salvar la vida del seu fill.