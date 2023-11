Al plat, ous a la benedictina (Getty images)

Els ous… Quina versatilitat tenen. En aquest cas, els ous a la benedictina és un plat deliciós i tradicional que consisteixen en ous escalfats servits sobre una base d’english muffin (un tipus de pa petit i rodó) i coberts amb salsa holandesa. Sembla complicat de fer i és tot al contrari. Preneu nota!

Ingredients (2 persones):

2 ous

2 english muffins o panets rodons

4 llesques de pernil dolç o bacó (opcional)

Oli d’oliva

Sal i pebre al gust





Per a la salsa holandesa:

3 rovells d’ou

150 g de mantega

1 cullerada de sucre

1 cullerada de vinagre blanc

Sal i pebre al gust

Suc de llimona (opcional)





Preparació:

Comença per fer la salsa holandesa. En una cassola petita, fes fondre la mantega a foc mitjà baix. No deixis que comenci a bullir. Un cop fosa, retira-la del foc i deixa-la reposar una mica.

En un bol, s’han de batre els rovells. Afegeix el sucre i el vinagre blanc, i continua batent fins que la barreja estigui més lleugera i pàl·lida.

A continuació, posa a bullir aigua en una olla. Quan l’aigua comenci a bullir, retira-la del foc i deixa-la reposar durant uns 5 minuts. Això serà per a escalfar els ous.

Mentre escalfes els ous, pots començar a torrar els english muffins i a fregir les llesques de pernil dolç o bacó, segons sigui la teva preferència. Reserva.

Per a escalfar els ous, treu-los de l’olla d’aigua i esmicola’ls delicadament en un bol amb una escumadora. És important no trencar els rovells. Salpebreu els ous.

Ara, munta la salsa holandesa: per a fer-ho, cal de nou posar la mantega fosa a foc baix i comença a afegir, a poc a poc, la barreja d’ou, batent constantment amb una cullera de fusta fins que s’obtingui una salsa suau i espessa. Si la salsa sembla massa espessa, pots afegir una mica d’aigua calenta per a ajustar la consistència. Si ho desitges, pots afegir una mica de suc de llimona també per a donar-li un toc cítric.

Munta el plat: Posa mitja llesca del pernil dolç o bacó al mig del panet. A sobre, col·loca un ou escalfat i cobreix-ho tot amb una generosa quantitat de salsa holandesa.

Serveix immediatament.