OTSO realitza un segon donatiu a UNICEF de 673 euros

OTSO ha lliurat a Unicef Andorra el segon donatiu corresponent a la venda de 100 mascaretes més OTSO- Unicef venudes fins a finals de febrer. Aquesta donació permetrà enviar 795 pastilles de sabó i 855 de parells de guants a alguns dels països afectats per la pandèmia de la Covid-19 i on UNICEF hi està donant suport. El donatiu d’avui és el segon de l’acció principal del conveni de col·laboració signat el passat mes de juny entre OTSO i Unicef Andorra i s’afegeix al que ja es va fer el mes de setembre que va ser de 673.07€. Recordem que la mascareta solidària està a la venda a la mateixa web www.otsosport.com, a les oficines d’Unicef Andorra, a la seva botiga dels Encants o altres punts de venda com l’Ortopèdia Albert Llovera, a un preu de 15€ fins a exhaurir l’estoc.

La donació (del 25% del preu de venda) per la compra de les mascaretes es converteixen en Inspired Gifts, regals que salven vides, en productes reals i tangibles, en subministraments, concretament en pastilles de sabó i guants per protegir de la Covid-19 als infants i a les seves famílies així com al personal sanitari, allà on més falta faci. Recordem que la millor protecció per a prevenir la Covid-19 és una bona higiene de mans i en molts països, en moltes llars, però també en molts hospitals i centres de salut, encara no està garantit ni l’accés a l’aigua ni al sabó ni a altres mesures de seguretat. Per això, és important que en moments com els actuals, es puguin fer arribar subministraments com sabó i guants arreu del món. La col·laboració entre OTSO i el nostre comitè també s’amplia a les diferents curses que OTSO organitza, fent una donació d’1 € per a cada inscripció.

La primera cursa que es va organitzar va ser l’OTSO-Travessa d’Encamp el passat 19 de juliol i va aconseguir fer un donatiu de 300 €. Amb la segona cursa OTSO-25K, OTSO-7K i OTSO-7K Rollerski, del darrer 11 d’octubre es van aconseguir un donatiu de 110€. El director d’Unicef Andorra, Albert Mora, agraeix la col·laboració d’OTSO, ja que els ajudarà a continuar donant resposta a la campanya per a protegir contra la Covid-19 a cada infant, estigui on estigui. Per la seva part, Jordi Solé, president i fundador d’OTSO, també fa una valoració molt positiva d’aquestes accions. “Des que la nostra empresa estem encantats de poder col·laborar en el projecte Inspired Gifts i fer la donació a UNICEF Andorra per a poder posar el nostre granet de sorra en la prevenció de la Covid-19 i, a l’hora, protegir als infants i al personal sanitari, tant amb la venda de la mascareta solidària com amb els diferents donatius per les inscripcions a les curses que organitzem” OTSO i Unicef Andorra estem contents de renovar la col·laboració per aquest any 2021, amb novetats que esperem poder comunicar ben aviat .

​Sobre OTSO